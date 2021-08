Charles Barkley explique pourquoi il n’est plus ami avec Michael Jordan

Michael Jordan et Charles Barkley ont passé les années 1990 en tant qu’adversaires sur le terrain, mais relativement bons amis en dehors.

Malheureusement, alors que leurs carrières après le jeu ont pris des directions différentes, la relation a changé.

Barkley est devenu sans doute le diffuseur de basket-ball le plus titré à la télévision en ce moment.

Jordan, quant à lui, a connu de nombreux succès commerciaux notables, ce qui l’a finalement amené à acheter les Charlotte Hornets.

La semaine dernière, lors d’une apparition sur “Back on the Record” de HBO avec Bob Costas, Barkley a expliqué pourquoi son amitié avec Jordan avait pris fin.

“Nous ne le sommes pas”, a déclaré Barkley à Costas lorsqu’on lui a demandé si lui et Jordan étaient toujours amis.

“Et j’assume une part de responsabilité pour cela. j’ai critiqué [him]-il était l’un de mes meilleurs amis, et je l’aime vraiment et il me manque, pour être honnête avec vous, mais moi, Bob, je dois faire mon travail. J’ai dit, à l’époque, et nous pouvons débattre si j’aurais dû le dire, mais on m’a posé une question, et on m’a dit d’être toujours honnête dans mon travail. J’ai dit : ‘Je ne sais pas si Michael réussira un jour [running the Charlotte Hornets] parce que je ne sais pas s’il a assez de gens forts autour de lui.

Compte tenu de l’attitude notoirement mesquine de Jordan et de sa nature colérique, il n’est pas surprenant que son ego n’ait pas pu gérer Barkley critiquant à juste titre son passage chez les Hornets.

Barkley n’est certainement pas la première personne à interpeller Jordan à cet égard. De plus, puisque même Scottie Pippen a maintenant du bœuf avec Jordan, on peut supposer que Barkley n’est pas le problème des deux dans cette relation.

Cela étant dit, la vie est courte et les amitiés sont difficiles à trouver – alors j’espère que ces deux-là répareront les barrières à un moment donné et pourront retrouver un semblant de leur ancienne amitié.

