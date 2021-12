Charles Barkley révèle pourquoi Kobe Bryant l’a maudit (vidéo)

Charles Barkley est l’une des rares personnalités de la NBA à la télévision en ce moment qui peut être à la fois brutalement honnête mais aussi divertissante.

Alors que d’autres dans des positions similaires apparaissent comme des ennemis, il apparaît simplement comme une réalité sans vergogne.

Lors d’une récente apparition dans « The Pat McAfee Show », Barkley est entré dans les détails d’un incident particulier impliquant la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, qui parle au cœur de qui il est.

Celui-ci est venu après que Barkley a appelé Bryant pour avoir refusé de tirer dans le match 7 de la série éliminatoire du premier tour des Lakers contre les Phoenix Suns.

«Je me suis moqué de lui après le match en disant:« Kobe, je t’ai toujours aimé, mais ce que tu as fait ce soir était faux. Vous n’avez pas tiré en deuxième mi-temps. Vous essayiez de prouver que vous n’aviez aucune aide », a déclaré Barkley.

« Il m’a appelé de 1 heure du matin à 4 heures du matin, me maudissant comme un chien. Tout était dans le texte (message). Nous faisions des allers-retours et je me disais : « Yo, pourriez-vous m’appeler s’il vous plaît ? » Il m’a appelé tous les noms du livre.

Qu’il appelle LeBron James et son équipe pour être louches ou qu’il explique pourquoi il n’est plus ami avec Michael Jordan, Barkley dit toujours ce qu’il en est.

C’est pourquoi il est qui il est.

Et peu importe combien de personnes essaient de l’annuler, il n’a l’intention de changer pour personne.

