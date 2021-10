Charles Brantley scelle la victoire contre le Michigan avec un choix

Mené de quatre points à la fin du match de samedi contre l’État du Michigan, le n ° 8, le Michigan n ° 6 a eu une chance de plus de marquer le feu vert, de remporter la victoire et de rester invaincu et au sommet du Big Ten.

Entrez le demi de coin de première année des Spartans Charles Brantley.

Sur le premier et le 10 avec un peu plus d’une minute à jouer au quatrième quart, le Michigan avait le ballon sur sa propre ligne de 48 verges après que Michigan State se soit vu infliger une punition brutale du passeur lors du jeu précédent. Le quart-arrière des Wolverines Cade McNamara a pris le snap et a lancé le ballon vers l’ailier rapproché senior Luke Schoonmaker, qui avait trois Spartans autour de lui près de la ligne de touche droite.

L’un d’eux était Brantley, qui a bondi avec sa main droite en l’air, a attrapé le ballon et l’a tiré pour une interception gagnante.

CHOISI ! La défense de @MSU_Football arrive en retard ÉNORME ! pic.twitter.com/xgfIFHesiC – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

Quelle incroyable prise à une main par Brantley, et Michigan State a remporté son deuxième match de rivalité consécutif contre le Michigan, 37-33, tout en infligeant aux Wolverines leur première défaite de la saison. Et, selon FOX Sports, Mel Tucker de Michigan State est le premier entraîneur des Spartans à battre le Michigan à deux reprises lors de ses deux premiers affrontements.

Ce match à East Lansing a vu plusieurs jeux défensifs remarquables, mais celui-ci doit être au sommet.

