Charles choisit cinq titres pour le club de lecture de Camilla

À partir de lundi, un livre par jour sera présenté sur le site de la salle de lecture de Camilla sur Instagram avec une explication de Charles sur la raison pour laquelle les cinq sont importants pour lui.

Il a choisi le long de la voie enchantée par son ami William Blacker, un écrivain et conservateur de l’architecture qui vit en Roumanie.

Lorsque Charles a rencontré son ami lors d’une visite en Roumanie en 2017, il travaillait à la préservation des bâtiments, églises et autres joyaux architecturaux menacés du pays.

Charles passe régulièrement des vacances en Roumanie et y a acheté une propriété.

Un autre titre est la saga de guerre La bataille de l’Atlantique du biographe officiel de Charles, Jonathan Dimbleby.

Charles a également choisi Lustrum, le deuxième livre de la trilogie Cicéron de Robert Harris sur les machinations des personnalités de la Rome impériale.

Le tome Napoléon: L’homme derrière le mythe d’Adam Zamoyski est le quatrième choix de Charles, et Voyages avec moi-même et un autre – Cinq voyages depuis l’enfer, est les récits sombres et drôles de Martha Gellhorn sur ses voyages souvent désastreux à travers le monde.

Camilla a lancé sa salle de lecture sur Instagram en janvier pour encourager les fans de livres de tous âges à découvrir de nouveaux écrivains et à créer un hub où les communautés littéraires du monde entier peuvent se connecter.