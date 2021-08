Charles Connor, batteur de Little Richard, décède à 86 ans

Charles Connor, qui était batteur pour Petit Richard et d’autres grands de la musique dont James Brown et Sam Cooke, est décédée à l’âge de 86 ans. La fille de Charles Connor, Queenie Connor Sonnefeld, a déclaré que son père était décédé paisiblement dans son sommeil samedi alors qu’il était sous soins palliatifs à son domicile de Glendale, en Californie. Elle a dit qu’il avait reçu un diagnostic d’hydrocéphalie à pression normale, un trouble cérébral qui provoque une accumulation de liquide.

Connor Sonnefeld a qualifié le batteur de «grand père» toujours positif et de personne qui n’a jamais abandonné ses rêves.

“Il était l’un de ces batteurs qui ont été un maçon dans la création de ce genre rock’n’roll”, a-t-elle déclaré. « Il a joué derrière tant de musiciens légendaires dans les années 1950. Il était un grand-père aimant et était très fier de sa famille et était très fier de ses contributions au rock’n’roll.

Après que Connor ait eu 18 ans, il a rejoint le groupe de route original de Little Richard, les Upsetters. Le groupe est apparu dans plusieurs longs métrages populaires dont The Girl Can’t Help It avec Jayne Mansfield, ainsi que Don’t Knock the Rock et Mister Rock and Roll.

“Le petit Richard était un promoteur ingénieux”, Connor a dit sur son site officiel bio. « Pour attirer l’attention sur son groupe et s’assurer qu’ils puissent se produire sur scène, il a dû montrer aux fanatiques que le groupe ne menacerait pas leur mode de vie. Little Richard a fait la promotion du groupe et évité les préjugés raciaux en insistant pour que les musiciens portent un maquillage de crêpe épais et agissent de manière efféminée !

« J’avais 20 ans lorsque le groupe de Little Richard a fait une tournée aux États-Unis en 1955 », a-t-il poursuivi. « Nous avons joué dans tous les grands théâtres, y compris des salles aussi prestigieuses que la Turner Arena et le Howard Theatre à Washington, DC ; le Théâtre Royal de Baltimore, Maryland ; l’Apollo Theatre à Harlem et le Paramount Theatre avec Alan Freed à Brooklyn. A New York, les adolescents blancs ont vu les noirs s’amuser tellement qu’ils dansaient dans les allées avec eux ! Mec, c’était une époque grisante.

Au cours de sa carrière, Connor a tourné avec de nombreux grands musiciens, dont James Brown, Jackie Wilson et les Coasters originaux. Il a également reçu un certificat de reconnaissance spéciale de la membre du Congrès américain Maxine Waters en 1994.

Connor a sorti le livre de motivation Don’t Give Up Your Dreams: You Can Be a Winner Too! en 2008. Il a été intronisé au Louisiana Music Hall of Fame deux ans plus tard.

En 2013, Connor a sorti un EP, Still Knockin’. Au moment de sa mort, il travaillait sur un documentaire autobiographique.