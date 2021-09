Charles de Vilmorin apporte une élégance tordue à Rochas – WWD

in

PARIS – La vision de Charles de Vilmorin pour Rochas se précise.

Après avoir publié un teaser délibérément flou en juin pour sa collection croisière 2022, techniquement sa première pour la célèbre maison de couture française, le créateur de 24 ans se prépare pour ses débuts sur le podium lors de la Fashion Week de Paris avec un défilé physique le 7 septembre. 29 à 13h

Sa ligne printemps 2022 porte toutes les signatures qu’il a établies dans la brève période entre le lancement de sa marque de mode en avril 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus et sa nomination au poste de directeur créatif de Rochas moins d’un an plus tard.

Ses dessins tourbillonnants et fantastiques sont partout dans la collection. Ils comprennent des impressions surdimensionnées dans des couleurs primaires vives; figures torsadées brodées en noir sur une chemise en organza de coton blanc, et travaillées en dévoré sur une tunique en lamé doré, et un motif floral psychédélique sur un haut en résille.

“La recherche sur les tissus a été assez intense”, a déclaré de Vilmorin lors d’une séance de casting, alors que la styliste Camille Bidault-Waddington équipait des modèles potentiels.

Un croquis de la collection printemps 2022 de Charles de Vilmorin pour Rochas. Avec l’aimable autorisation de Rochas

La collection a été vaguement inspirée par l’idée d’une maison ancestrale – d’où les dessins de meubles de style château sur l’une des robes. Il sera présenté dans la maison de ville ornée du XIXe siècle qui appartenait autrefois à la philanthrope américaine Mona von Bismarck.

“Je voulais transmettre l’idée d’une maison familiale, quelque chose d’assez intime et rassurant, avec un sens de l’élégance parisienne”, a-t-il déclaré. Sauf, a-t-il expliqué, qu’à un moment donné, la maison prend feu. « L’univers Rochas est plus sophistiqué et féminin. On a essayé d’apporter une touche techno, un esprit manga. Je lui donne ma propre tournure.

Cue une petite robe chasuble en cuir noir; une robe métallisée orange et or encadrée d’un volant sculptural, et des chaussures et des bottes à semelles compensées, inspirées des films de Tim Burton.

Fondée par Marcel Rochas en 1925, Rochas a vu ses activités de mode fermées et relancées à plusieurs reprises ces dernières années, les propriétaires successifs nommant Olivier Theyskens, Marco Zanini et, plus récemment, Alessandro Dell’ Acqua à la tête de la création.

Depuis son entrée en fonction en février, de Vilmorin partage son temps entre Paris et Bergame, siège de HIM Co SpA — High Italian Manufacturing, la société anciennement Onward Luxury Group, qui détient la licence du prêt-à-porter féminin. porter à l’étiquette, propriété d’Interparfums SA.

“Avec Rochas, j’ai découvert ce que c’est que de travailler en équipe et avec des personnes spécialisées dans différents domaines de la collection”, a déclaré de Vilmorin, qui dirige sa propre marque avec une seule autre personne. « Cela vous permet vraiment d’aller plus loin dans vos idées. »

Un croquis de la collection printemps 2022 de Charles de Vilmorin pour Rochas. Avec l’aimable autorisation de Rochas

Cela l’a également amené à repenser la suite de sa marque éponyme, qui était l’une des neuf finalistes sélectionnées pour l’édition de cette année du Prix LVMH pour les jeunes créateurs, et lancée la semaine dernière dans le cadre du nouveau concept store en ligne Vault de Gucci.

« Je pense que je vais ralentir un peu. Je me suis concentré sur la couture, que j’adore, mais ça demande beaucoup de temps et d’investissement, et c’est surtout pour l’image, donc au final, ça ne m’aide pas vraiment à développer ma marque », s’interroge-t-il.

De Vilmorin n’a pas eu le temps de s’attarder sur la sortie les mains vides de la cérémonie du Prix LVMH : il était dans un avion pour l’Italie le même jour. « Le jury était vraiment incroyable. Ils étaient incroyablement humains – ils avaient tous des mots si chaleureux et encourageants », a-t-il déclaré. “Bien sûr, j’aurais aimé gagner, mais c’était vraiment une belle expérience.”

Si les 18 derniers mois avaient été un tourbillon pour le créateur, il n’en serait pas autrement. Lorsqu’on lui a demandé de résumer la période, il a déclaré : « Défi. Cela n’a été qu’un défi après l’autre – des choses à faire, à affronter et à réaliser. Cela dit, c’est mon mot préféré, donc je ne peux pas me plaindre. Si toute ma vie pouvait être comme ça, ce serait incroyable.

VOIR ÉGALEMENT:

Rochas suspend sa ligne de vêtements pour hommes alors que le coronavirus frappe

Des vêtements peints à la main par Charles de Vilmorin pour son premier défilé de couture

Le designer émergent Charles de Vilmorin n’a pas de temps à perdre