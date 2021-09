Charles dit que la retraite galloise est une « aubaine » pleine de « personnages merveilleux » très spéciaux | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cornouailles a acheté son domaine de Llwynywermod en 2006, après de nombreuses années à chercher le bon endroit. Le domaine de 192 acres n’est pas loin de Llanymddyfri, un ancien bourg de la vallée, et est situé dans la région du parc national de Brecon Beacons. La propriété se compose de trois cottages et d’une grange de battage classée grade II, ainsi que de la maison principale à l’usage du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles.

Charles a déclaré au poète lauréat Simon Armitage dans une interview à la BBC Radio 4 que la propriété lui offrait la base idéale au Pays de Galles.

“J’ai enfin un endroit au Pays de Galles pour me baser, de temps en temps”, a-t-il déclaré.

“Un peu 40 ans trop tard, probablement. C’est enfin une merveilleuse opportunité d’avoir quelque part au Pays de Galles.

“Je viens chaque fois que je peux. C’est une partie importante de la tenue de ce titre particulier.

“Il m’a fallu des années pour m’établir quelque part – ce n’était pas par manque d’essayer.

“Mais c’était difficile de trouver le bon endroit.”

La propriété a été convertie par l’architecte Craig Hamilton, qui a veillé à mettre en œuvre la philosophie du prince de Galles de construire de manière durable.

Le prince de Galles a confié que l’une des joies de passer du temps dans sa retraite galloise était l’occasion de faire connaissance avec les habitants.

“Pour moi, la joie a été d’apprendre à connaître la population locale, des personnages merveilleux dans cette partie du monde”, a-t-il expliqué.

“Qui sont très spéciaux, je pense.”