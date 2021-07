Le prince de Galles a pris la parole à Lancaster House lors de l’événement « A Starry Night In The Nilgiri Hills » réunissant 280 invités au nom de la Elephant Family et du British Asian Trust. Parmi les autres visages familiers de l’événement figuraient Tom Odell, Lily Cole et la star de la télé-réalité Gemma Collins.

Charles a déclaré aux invités: “L’année dernière nous a montré plus que jamais l’importance de traiter des problèmes comme celui-ci.”

Camilla a ajouté : “En 2002, mon frère bien-aimé, Mark, a aidé à créer l’association caritative Elephant Family, pour protéger la magnifique faune d’Asie.

« Au cours des dernières semaines, les Londoniens ont eu l’occasion rare de voir une partie de cette faune – bien que sous forme statique ! – sur le Mall, à Green Park, à St James’s Park et à Berkeley Square.

« Ces magnifiques éléphants grandeur nature ont erré – avec un peu d’aide – des collines Nilgiri du sud de l’Inde, aux Cotswolds, au cœur de la ville pour sensibiliser à l’importance vitale d’une coexistence saine entre les humains et les animaux.

La duchesse de Cornouailles a exhorté ses amis à adopter les sculptures que l’on peut désormais trouver disséminées dans Londres.

“Mon frère qui a fondé l’association – s’il voyait tous ces éléphants à travers le sud-ouest de l’Angleterre, il serait tellement fier !” Camilla a déclaré à ITV News l’année dernière.

“Où que soit mon frère, je suis sûr qu’il priera pour qu’ils gagnent beaucoup d’argent pour l’association.”

Environ 110 des sculptures grandeur nature ont déjà été vendues et le reste a été vendu aux enchères lors de l’événement caritatif.

Jusqu’à présent, l’association a levé 2 millions de livres sterling. L’argent récolté ira à des projets visant à faire cohabiter les hommes et les éléphants.

Les sculptures d’éléphants sont fabriquées à partir de lantana camara, qui est toxique pour les animaux au pâturage et est devenue une mauvaise herbe notoire dans la région, réduisant la biodiversité.

Les bébés éléphants se vendaient 6 000 £ et les sculptures adultes 30 000 £.