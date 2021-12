Charles et Camilla exhortent les gens à se faire piquer à l’occasion d’un anniversaire spécial – « Fait nous-mêmes » | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 73 ans, et Camilla, 74 ans, ont exhorté les gens à obtenir le vaccin COVID-19 dans une déclaration conjointe publiée mardi. Le couple royal a fait l’éloge des scientifiques et des travailleurs de la santé alors qu’ils marquaient cet anniversaire important.

Ils ont dit : « À tous ceux qui n’ont pas encore eu le vaccin – ou qui hésitent avant de recevoir un rappel – nous ne pouvons que vous exhorter à regarder les preuves dans nos services de soins intensifs et à écouter ceux qui y travaillent.

« Nous exhortons tout le monde à se faire vacciner et à prendre le rappel, comme nous l’avons fait nous-mêmes. »

Charles et Camilla ont reçu leur première dose de vaccin en février 2021, à la suite de l’annonce que la reine et feu le prince Philip avaient reçu leur vaccin en janvier.

Au printemps 2020, le prince de Galles a été testé positif pour Covid, devenant l’une des premières personnes de haut niveau à recevoir un diagnostic de Covid.

Le couple a poursuivi: «C’est l’hommage le plus énorme à l’ingéniosité et à la détermination remarquables de toutes les personnes impliquées que, un an après la première vaccination contre le Covid-19, plus de cent millions de doses ont maintenant été délivrées.

«Nous ne pouvons qu’offrir nos remerciements et nos félicitations les plus sincères à tous les scientifiques, bénévoles et travailleurs du NHS qui ont contribué à cette réalisation extraordinaire.

« Les personnes non vaccinées sont au moins dix fois plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir que celles qui ont reçu deux doses de vaccin.

« C’est pourquoi nous exhortons tout le monde à se faire vacciner et à prendre le rappel, comme nous l’avons fait nous-mêmes. »

La Grande-Bretagne déploie actuellement le programme de vaccination de rappel alors que la variante Omicron fortement muté continue de se propager.

La campagne de rappel, initialement destinée aux personnes de plus de 40 ans ou de moins de l’une des catégories vulnérables, a été étendue à tous les plus de 18 ans en raison de la montée en puissance de la nouvelle variante.

Le gouvernement a annoncé que chaque adulte se verra offrir un rappel d’ici la fin janvier.

L’écart minimum entre le deuxième vaccin et le vaccin de rappel a également été réduit de six à trois mois afin d’accélérer le déploiement.