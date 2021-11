Charles et Camilla intensifient leur première tournée royale depuis deux ans alors que la reine fait face à des problèmes de santé | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cornouailles s’envolent pour la Jordanie et se rendent en Égypte pour célébrer les relations du pays avec le Royaume-Uni. Il s’agit de Sa Majesté qui continue de se remettre de sa récente mauvaise santé et d’une entorse au dos.

Les rapports suggèrent que Charles a discuté des voyages en Jordanie et en Égypte au nom du gouvernement.

Il est entendu qu’il a été rassuré par Sa Majesté que la visite officielle, qui a été conçue pour renforcer les relations bilatérales dans la région, devrait avoir lieu.

On espère que la décision du prince de poursuivre la tournée avec son épouse, la duchesse de Cornouailles, pourra également rassurer un public nerveux sur la santé du chef de l’État.

Sur la page Twitter de Clarence House, la famille royale a déclaré: «Aujourd’hui, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles commenceront leur tournée d’automne 2021!

« Leurs Altesses Royales se rendront en Jordanie et en Égypte pour célébrer la relation spéciale du Royaume-Uni avec chaque pays. »

Charles et Camilla arriveront à Amman mardi et marqueront le centenaire de la fondation de Jordan.

Les membres de la famille royale souligneront également les liens commerciaux, économiques et culturels et l’effet de la crise du changement climatique sur le royaume.

Le premier jour des fiançailles, le couple sera accueilli par le roi Abdallah et la reine Rania au palais Al Husseiniya.

Plus tard dans la semaine, Charles, 73 ans, et Camilla 74, s’envoleront pour l’Égypte où ils profiteront d’une visite des pyramides.

Le couple est sur le point de conclure plus de 30 engagements officiels entre eux au cours du voyage de quatre jours.

Cela survient après que la reine a été forcée de se retirer des célébrations du dimanche du Souvenir, le dernier engagement officiel du monarque ayant eu lieu le 19 octobre.

Moins de deux heures avant son arrivée prévue, le palais de Buckingham a annoncé son « regret » d’avoir dû se retirer après s’être foulé le dos.

Ce n’était que la sixième fois qu’elle ratait l’événement et la première fois en 22 ans.

Les assistants du palais ont souligné au MailOnline que l’état de la monarque n’était en aucun cas lié à son hospitalisation le mois dernier et que personne « n’a été plus déçu » que la reine elle-même de la tournure inattendue des événements.

Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, a déclaré que le journal des engagements publics de la reine avait été largement nettoyé pour le reste de l’année alors qu’elle reposait au château de Windsor.

Il a ajouté qu’elle devrait reprendre des tâches légères plus tard cette semaine, y compris des audiences virtuelles avec des diplomates, après avoir raté le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe de Londres en raison d’une entorse au dos.

En dehors de sa routine quotidienne consistant à parcourir les documents officiels de l’État, elle n’avait aucune autre tâche formelle hier.

La monarque de 95 ans n’a plus d’engagements extérieurs au cours des prochaines semaines, ce qui signifie que cela pourrait être janvier ou février avant qu’elle ne soit vue en public.

Normalement, Sa Majesté se rend à Sandringham à Noël et reprend ses engagements publics à la mi-février. Cependant, elle pourrait rester à Windsor.

Les commentateurs royaux ont suggéré que la reine était entrée dans une nouvelle phase, vue en vidéo bien plus que dans la chair.

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré: « En termes d’engagements officiels avant la fin de l’année, je ne pense pas que nous la verrons sortir et faire quoi que ce soit officiellement, même si elle se remet d’une entorse au dos. »

M. Palmer a ajouté qu’il est difficile pour les assistants de Sa Majesté de planifier quoi que ce soit alors qu’elle se remet de son entorse au dos et suit les ordres des médecins de se reposer après une maladie apparemment plus grave et inexpliquée.