Charles Grodin, comédien, décède à 86 ans

Charles grodin

. – Charles Grodin, un comédien polyvalent surtout connu pour ses rôles dans des films tels que “Midnight Run” et “The Heartbreak Kid”, est décédé mardi à son domicile du Connecticut après avoir lutté contre le cancer, selon son fils. Il avait 86 ans.

Nicholas, le fils de Grodin, a confirmé la nouvelle du décès de son père dans un e-mail à CNN.

Grodin avait plusieurs crédits théâtraux avant d’être jeté dans le film du réalisateur Mike Nichols “Catch-22” en 1970 (après une audition infructueuse pour “The Graduate”). Puis il a eu sa grande chance en jouant dans “Heartbreak Kid”, en tant que jeune marié qui tombe amoureux d’une autre femme, jouée par Cybill Shepherd, lors de leur lune de miel.

Depuis, Grodin a travaillé régulièrement. Il était coportagoniste avec Warren Beatty dans “Heaven Can Wait” et a joué un comptable fugitif avec Robert De Niro dans “Midnight Run”.

“Chuck était une si bonne personne en tant qu’acteur”, a déclaré De Niro dans un communiqué publié par l’intermédiaire de son publiciste. «Midnight Run» était un excellent projet sur lequel nous avons travaillé, et Chuck a fait encore mieux. Tu vas nous manquer. Je suis très, très triste d’apprendre son décès.

Les autres œuvres mémorables de Grodin comprennent le film «Dave», dans lequel il est apparu comme le comptable d’un homme déguisé en président des États-Unis, à qui on demande d’aider à analyser le budget fédéral; et les films “Beethoven”, de vastes comédies dans lesquelles il incarnait le propriétaire d’un Saint Bernard.

L’acteur est devenu un invité préféré des talk-shows de fin de soirée, agissant comme un personnage hautain, avec des dizaines d’apparitions avec Johnny Carson et David Letterman. Plus tard, Grodin a essayé d’animer une émission-débat sur CNBC, et est également devenu un auteur, écrivant plusieurs livres, à partir de 1989 avec “Ce serait si bien si vous n’étiez pas ici: mon voyage à travers le show business” tellement cool si tu n’étais pas là – mon parcours dans le showbiz).

Grodin a expliqué qu’il était tombé sur son personnage hautain de talk-show après avoir suivi Diana Ross dans “The Tonight Show”. Il a ensuite continué à perfectionner cet acte et les animateurs, en particulier Letterman, étaient ravis de jouer le jeu.

Sur scène, Grodin a joué avec Ellen Burstyn dans la pièce de Broadway “Same Time, Next Year”, sur un couple dans une romance annuelle. Il a également réalisé et écrit des pièces de théâtre et a remporté un Emmy en 1977 en tant que l’un des écrivains d’une émission spéciale de Paul Simon.

Né à Pittsburgh, Grodin a étudié le théâtre à l’Université de Miami avant de déménager à New York et d’étudier avec le célèbre professeur de théâtre Lee Strasberg.

“Hollywood est une industrie de la même manière que General Motors est une industrie”, a déclaré Grodin dans une interview. Et si vous y êtes depuis longtemps, vous le savez.

La carrière éclectique de Grodin comprenait la rédaction d’une chronique pour le New York Daily News et la rédaction de commentaires pour le magazine d’information «60 Minutes II».

“Un brillant acteur de comédie”, a tweeté Albert Brooks. “J’ai eu la merveilleuse expérience de travailler avec lui sur mon premier long métrage” Real Life “et c’était incroyable.”

Grodin laisse dans le deuil son épouse, l’auteur Elissa Durwood Grodin, son fils Nicholas et sa fille Marion.