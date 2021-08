Charles Hoskinson de Cardano parle de Tether Doom et de son effet dévastateur sur le marché de la crypto ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Charles Hoskinson, fondateur de Cardano (ADA) et co-fondateur d’Ethereum, qui a longtemps parlé des problèmes de Tether, le plus grand stablecoin de l’industrie de la crypto-monnaie, a récapitulé que l’industrie doit « se désendetter », « dérisquer » et “supprimer” le stablecoin afin de ne pas tomber avec.

Tether, une crypto-monnaie avec des jetons émis par Tether Limited, qui à son tour est contrôlée par les propriétaires de l’échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong, Bitfinex, affirmait auparavant à tort que chaque jeton était adossé à un dollar américain. Cependant, le 14 mars 2019, la société a révélé de manière controversée le soutien – qui est censé être sur une base 1:1 avec des dollars – pour inclure des prêts aux sociétés affiliées.

Hoskinson, pesant sur la controverse dans une interview avec Bloomberg où il a discuté des problèmes et des perspectives de l’industrie de la crypto-monnaie, a déclaré que l’échec de Tether à maintenir son principe d’origine de “pour chaque Tether en circulation, il y avait un dollar américain dans un compte bancaire » est la raison de sa perte de confiance.

«Normalement, lorsque vous avez 60 milliards de dollars ou plus sous gestion et qu’il y a une promesse très forte que vous avez faite pour obtenir cet argent – ​​que vous êtes soutenu – vous seriez réglementé par les États-Unis. Vous auriez à déposer des rapports à quelqu’un, vous auriez un dépositaire impliqué. Et il y a des restrictions sur le comportement et la conformité des personnes, etc. », a-t-il déclaré tout en notant que la société était sur le point de sortir de l’espace cryptographique car il y avait des fournisseurs de pièces stables plus fiables qui corrodaient progressivement l’importance de Tether, y compris l’USDC.

Remarquablement, malgré la révélation controversée et les problèmes qui ont suivi le stablecoin avec les régulateurs qui l’ont vu payer un règlement de 18,5 millions de dollars au bureau du procureur général de New York plus tôt cette année, la capitalisation boursière de Tether a considérablement augmenté. Il y a actuellement plus de 62 milliards de dollars de Tether en circulation car il est resté le stablecoin le plus populaire sur les plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Pendant ce temps, Tether, malgré de nombreuses promesses de fournir un audit complet de son soutien, n’a pas réussi à le faire, mais a publié une ventilation des avoirs de réserve. Il a montré que 75,9 % de ses garanties étaient constituées de trésorerie et équivalents de trésorerie et autres dépôts à court terme et billets de trésorerie ; 12,6 % de prêts garantis ; 10,0% dans les obligations d’entreprises, les Bunds et les Métaux Précieux ; et 1,5% dans d’autres actifs (y compris les jetons numériques).

Cependant, les analystes de crypto-monnaie et les personnes clés se méfient de l’opacité de ses émetteurs et de leur échec à être complètement transparents. Un analyste qui surveille la situation, CryptoWhale, a également inclus Tether dans sa liste de simulations de crypto-monnaie – également sur son radar se trouve l’échange de crypto-monnaie en difficulté, Binance. CryptoWhale estime que Tether est la raison de la flambée des prix du Bitcoin.

«Des centaines de millions de Tether non soutenus sont envoyés à des bourses corrompues pour articuler pomper les prix. Alors que les maxi vont mentir et dire que c’est une « demande institutionnelle » ou des conneries, la vérité est qu’il y a des gens dans les coulisses qui contrôlent tout.