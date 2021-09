Charles Hoskinson de Cardano s’attend à ce que les crypto-monnaies jouent un rôle majeur en Afghanistan ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Les crypto-monnaies pourraient être davantage adoptées en Afghanistan en raison du besoin croissant de plus de confidentialité et du chaos économique dans le pays, selon le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson.

Selon Hoskinson, cela se produirait si les dirigeants talibans ne respectaient pas les droits des personnes. Il a déclaré à CNBC que les crypto-monnaies peuvent aider à mener la guerre pour et contre les forces talibanes.

“La vie numérique afghane est maintenant sous surveillance, les deux dernières décennies sont examinées par un régime qui, si vous exprimiez votre opinion d’une manière qui ne correspond pas à leurs points de vue régressifs, vous courez désormais la menace de harcèlement, d’emprisonnement ou même de mort.”

« Ça va être vraiment intéressant de voir comment cela s’intègre dans l’art de gouverner et comment cela s’intègre dans la résistance contre un régime qui ne se soucie clairement pas des droits de beaucoup de gens et veut clairement mettre en place une théocratie qui appartient davantage au 13ème siècle que le 21ème siècle.

Hier, l’économie afghane était menacée – le pays connaissait déjà une énorme pénurie de liquidités. Plusieurs personnes ont fait la queue pour essayer de retirer de l’argent de leurs comptes bancaires dans l’incertitude alors que les talibans prenaient le contrôle du pays.

Beaucoup plus de personnes se sont également tournées vers Bitcoin pendant ces pénuries de liquidités, selon les données. Selon les données de Chainalysis, l’Afghanistan est 20e sur 154 pays en termes d’adoption de Bitcoin. Des semaines avant que les talibans ne prennent le contrôle de Kaboul, les recherches de Google pour crypto et Bitcoin en Afghanistan augmentaient.

Déjà, de nombreuses organisations ont commencé à accepter les crypto-monnaies pour financer les besoins médicaux de base et les denrées alimentaires des Afghans. Hier, les prix des denrées alimentaires avaient grimpé de plus de 50 pour cent et l’essence de 75 pour cent alors même que l’ONU avait averti mercredi d’une crise alimentaire imminente dans le pays. Alors même que les talibans célébraient leur victoire suite au départ des forces occidentales, les employés ne recevaient pas leurs salaires et la reprise de l’aide étrangère pourrait être affectée par le chaos.

