Charles Hoskinson de Cardano se rend à Washington DC pour régler le projet de loi sur les infrastructures

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, s’exprimera en direct depuis la chaleur ensoleillée de Washington DC pour éclairer les législateurs et les responsables sur l’impact du projet de loi sur l’infrastructure sur l’industrie de la blockchain.

Auparavant, Hoskinson avait déclaré que le projet de loi sur les infrastructures serait terrible pour la cryptographie. Il a exhorté la communauté, quelles que soient leurs tendances tribales, à s’unir et à prendre des mesures positives en exprimant leurs préoccupations à leurs représentants politiques.

Le 28 septembre, Hoskinson aura l’occasion de le faire lui-même lors de l’événement Blockchain & Hybrid, un séminaire de deux jours organisé par la Government Blockchain Association (GBA).

Quel est le problème avec le projet de loi sur les infrastructures?

Le mois dernier, dans une rare démonstration d’unité entre les partis, le Sénat américain a adopté le projet de loi sur l’infrastructure. Les commentateurs ont déclaré que cela apporterait de l’argent bien nécessaire pour moderniser l’infrastructure de transport en ruine de l’Amérique.

Cependant, sans aucun scrupule, le projet de loi contenait également une disposition relative aux exigences de déclaration cryptographique. Plus précisément, une condition pour les « courtiers » de cryptographie de déclarer les transactions à l’Inland Revenue Service.

Les critiques ont fait valoir que le terme « courtiers » était trop large et ont proposé d’inclure un amendement de dernière minute pour mieux définir le terme. Malheureusement, l’amendement a été bloqué, portant un coup dur à l’industrie américaine des crypto-monnaies.

Dans l’état actuel des choses, dans le cadre de la proposition actuelle, les « courtiers » incluraient les validateurs, les fabricants de matériel et de logiciels et les développeurs de protocoles. Le résultat de cela pourrait signifier que les innovateurs et les investisseurs pourraient être contraints de déménager dans des juridictions plus favorables à la cryptographie.

Le projet de loi est prévu pour un vote à la Chambre le 27 septembre. Mais selon Bloomberg, il est probable que le vote à la Chambre soit reporté à début octobre.

Le patron de Cardano espère éduquer les législateurs

La GBA est une association professionnelle internationale à but non lucratif pour la promotion des solutions technologiques blockchain auprès du gouvernement américain. Ils disent clairement qu’ils ne défendent aucune position politique particulière.

Au lieu de cela, la GBA vise à promouvoir la discussion autour de «l’exploitation créative, rentable et positive de la technologie blockchain» au niveau gouvernemental.

En réponse au projet de loi sur les infrastructures, la GBA a organisé l’événement Blockchain & Hybrid. Ils disent que l’adoption du projet de loi par le Sénat montre que les législateurs ne sont pas suffisamment versés sur le sujet.

« Le récent débat sur le projet de loi sur l’infrastructure a mis en évidence deux choses : le gouvernement réglementera les activités de la blockchain, mais il ne le comprend pas assez bien pour faire un travail efficace.

S’exprimant le mois dernier, Hoskinson a abordé la question du manque de clarté sur ce que le projet de loi signifierait s’il devenait loi.

« Disons que le scénario désastreux se produit, et que ce projet de loi est adopté tel qu’il est écrit. Nous essaierons de travailler avec Coin Center, et d’autres, pour obtenir au moins un minimum de clarté sur ce que cela signifie réellement pour les opérateurs de pools et ceux qui créent DeFi et déploient ce DeFi.

Son message global est que la réglementation arrive. Et la façon dont nous, en tant que communauté, réagissons au projet de loi sur les infrastructures déterminera l’orientation future du paysage réglementaire.

Dans cet esprit, espérons que Hoskinson pourra convaincre les législateurs d’adopter des lois plus justes et plus nuancées qui prennent en compte la complexité de l’espace crypto.

