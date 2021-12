Charles Hoskinson dit que Plutus est supérieur aux autres langages de programmation pour les contrats intelligents

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les allégations de Hoskinson sont intervenues après le piratage perpétré contre le service DeFi MonoX Finance, assurant qu’en plus des défaillances humaines, le choix d’un bon langage de programmation et d’un bon réseau est essentiel.

Le PDG d’IOHK et développeur principal de Cardano, Charles Hoskinson, a de nouveau confirmé que le projet Blockchain que lui et son équipe promeuvent est supérieur à Ethereum et à d’autres réseaux de contrats intelligents, ceci à la lumière du récent piratage de la plate-forme DeFi MonoX Finance.

Plutus plus sûr que Solidity ?

À cet égard, Hoskinson a souligné que le piratage aurait pu être évité si un langage de programmation plus sécurisé que Solidity avait été utilisé, mettant Plutus en tête, que Cardano utilise actuellement pour concevoir des contrats intelligents via son réseau :

« C’est exactement pourquoi Plutus a été écrit pour Cardano. De bons langages et outils fonctionnent avec le développeur et l’auditeur, leur permettant d’écrire un code excellent et sécurisé. Les mauvaises langues chargent et leur donnent l’arme avec laquelle ils tirent ».

Apparemment, le pirate informatique responsable de l’attaque contre MonoX a profité d’une vulnérabilité présente dans le code utilisé dans le contrat intelligent pour manipuler les jetons associés au protocole, avec lesquels ils ont gonflé leurs prix et échangé des fonds contre d’autres actifs dans les réseaux Polygon et Ethereum. , ce qui a entraîné des pertes de plus de 31 millions de dollars US dans diverses crypto-monnaies.

En tant que tel, Hoskinson a tenu les développeurs MonoX responsables de ne pas avoir traité de manière adéquate les aspects liés à la sécurité de leur plate-forme DeFi, d’accord avec d’autres critiques qui indiquent que le problème réside essentiellement lorsque les développeurs n’effectuent pas les tâches qu’ils doivent bien effectuer. .

Avec Plutus ça ne serait pas arrivé

Bien que Hoskinson assure qu’avec Plutus, cela ne serait pas arrivé, il a également souligné que ledit langage avait été spécialement conçu et écrit en Haskell, précisément pour lui offrir plus de garanties et de polyvalence pour de nombreux cas d’utilisation.

En tant que tels, les contrats intelligents développés avec Plutus sont essentiellement des programmes Haskell, offrant un moyen simple de vérifier que tout va bien et que les audits détectent les problèmes s’il y en a.

La mission sous laquelle Plutus a été créé visait précisément à optimiser ce qui est vu dans Solidity et d’autres langages de programmation utilisés pour la conception de contrats intelligents. Alors qu’Hoskinson est très confiant quant à ce que Cardano propose, il reste à voir comment DeFi fonctionnerait au sein de son réseau, donc la communauté attend toujours des projets notables dans la région qui commencent à fonctionner à court terme, bien qu’il y ait de nombreuses attentes positives sur la part des passionnés et des investisseurs.

