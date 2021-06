Charles Hoskinson : DOGE a besoin d’une refonte du code pour survivre à long terme

Même si cela fait des mois que Dogecoin (DOGE / USD) est devenu la crypto-monnaie la plus performante de 2021, beaucoup de gens n’y croient toujours pas. Étant donné qu’il s’agit d’une crypto blague de 8 ans, il n’est pas étonnant que beaucoup se sentent de cette façon.

Cependant, il y a ceux qui veulent que DOGE réussisse, mais pensent qu’il n’est tout simplement pas capable de le faire, comme c’est le cas actuellement. Un exemple est Charles Hoskinson, le créateur de Cardano (ADA / USD), qui a encore une fois récemment souligné que DOGE avait besoin d’une cure de jouvence sévère afin d’espérer une survie à long terme.

Non seulement cela, mais il a souligné que la récente augmentation de valeur de DOGE nécessite une action immédiate – c’est-à-dire une réparation immédiate.

Le PDG de Cardano conseille à nouveau à Musk de se dépêcher

Les remarques de Hoskinson visaient carrément Elon Musk, le milliardaire le plus populaire au monde et sans aucun doute l’homme le plus riche et le plus populaire de la crypto. Musk est devenu un grand fan de Dogecoin et a contribué à sa flambée des prix à plusieurs reprises, parfois même à travers des blagues sur Twitter.

Hoskinson a déclaré que DOGE nécessite une révision complète du code qui le rendrait similaire à d’autres actifs, tels que Solana.

Ce n’est pas non plus la première fois que Hoskinson souligne que DOGE doit être corrigé. En mai, il a même donné des conseils sur la façon de le faire, le dirigeant une nouvelle fois à Elon Musk.

Comment réparer Doge (pour Elon Musk) https://t.co/3qZiwO2qK1 – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 17 mai 2021

À l’époque, il affirmait que DOGE avait besoin d’un système similaire à BTC et qu’une structure similaire à Bitcoin lui permettrait de traiter 10 000 transactions par seconde. Il convient de mentionner que ce conseil a été donné en réponse directe à la question de Musk sur la façon de corriger et d’améliorer DOGE. Le PDG de Tesla a révélé qu’il travaillait avec les développeurs DOGE et qu’ils étaient à la recherche d’idées et d’inspiration.

