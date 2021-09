Charles Hoskinson lancera l’album de Paul Oakenfold, trois fois nominé aux Grammy Awards, sur Cardano

La sortie de la capacité des contrats intelligents sur Cardano a apporté des projets intéressants. Cardano avait révélé plusieurs partenariats au cours de ses deux jours de Cardano Summit. Ces projets visaient à accroître l’utilisation de la capacité de la blockchain à son plein potentiel. Mais avant que les contrats intelligents ne fassent leurs débuts sur la plate-forme, les jetons non fongibles (NFT) étaient pris en charge.

Le réseau Cardano a vu des milliers de NFT être frappés. Cela avait été activement encouragé par les développeurs afin d’inciter la communauté à utiliser la blockchain par défaut pour frapper les NFT par opposition aux réseaux bien établis comme Ethereum et Solana. La dernière itération du réseau faisant la promotion des NFT sur le réseau est venue sous la forme du fondateur Charles Hoskinson qui a sorti l’album de l’artiste de danse Paul Oakenfold en tant que NFT sur Cardano.

Hoskinson fait équipe avec Paul Oakenfold

Les célébrités ont adopté les NFT comme le poisson dans l’eau. Des athlètes aux musiciens, les NFT se sont présentés comme une nouvelle façon pour les personnalités publiques de rester en contact avec leur base de fans, tout en monétisant leur image. Maintenant, le fondateur Charles Hoskinson va encore plus loin en s’associant à Paul Oakenfiled pour sortir l’album du DJ en tant que NFT sur Cardano.

L’un des cofondateurs originaux de @ethereum, @IOHK_Charles, travaille sur un album collaboratif avec la légende de la musique dance @pauloakenfold.https://t.co/WUgw3AV2XF – EDM.com (@TheEDMNetwork) 29 septembre 2021

L’annonce a été faite lors du Cardano Summit qui vient de se terminer et couvrira tout, de l’album d’Oakenfield à sa pochette et ses notes. Le DJ dance et trance d’origine britannique a été nominé pour trois Grammy Awards au cours de sa carrière et est considéré comme une légende de la scène EDM.

Hoskinson a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste pour donner vie au projet sur la blockchain. Le fondateur pense que la technologie blockchain est importante pour l’avenir de l’industrie musicale et s’intéresse à son fonctionnement. « Apprendre à connaître l’industrie de la musique électronique et comment la blockchain peut la soutenir a été une révélation », a déclaré Hoskinson.

Apporter de la musique à Cardano

L’album d’Oakenfield ne sera pas le premier, ni le dernier, à apporter de la musique à la blockchain en tant que NFT. Pour Cardano seul, plusieurs actes musicaux et liés à la musique ont apporté leur talent au monde via le réseau.

Le plus notable d’entre eux a été le lancement de la collection de musique NFT du leader de ZZ Top Bill Gibbons sur la blockchain. La vente aux enchères pour la collection de Gibbons s’était déroulée dans le même laps de temps que le Sommet de Cardano, et elle comprenait de la musique numérique originale de 30 secondes de jam sessions de Billy Gibbons et un Golden Ticket qui conférait une session individuelle de 20 minutes avec l’artiste. .

Plus tôt ce mois-ci, la blockchain avait vu le lancement du tout premier label de musique à être lancé sur la blockchain. $GREED est un label de musique crypto qui a été lancé sur l’écosystème en tant que contrat intelligent.



