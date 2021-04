Charles Hoskinson répond aux critiques qualifiant Cardano (ADA) d’arnaque

Le PDG de l’IOHK, Charles Hoskinson, a répondu à David Hoffman et à d’autres critiques qui ont affirmé que Cardano était une «arnaque».

C’est extraordinaire. Chaque jour, beaucoup de ces podcasteurs se sentent à l’aise de qualifier cardano d ‘”arnaque flagrante”. C’est une chose de dire que vous êtes sceptique. C’est une autre de nous traiter de criminels. C’est la crypto en 2021. Comprenez pourquoi tant de gens ne veulent rien avoir à faire avec? https://t.co/pawS4YVjwG – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 21 avril 2021

Il a affirmé que la réputation frustrée de la crypto-monnaie dans le grand public était le résultat de vues extrêmes non fondées.

«C’est une chose de dire que vous êtes sceptique. Un autre est de nous traiter de criminels ». Il a ajouté dans un tweet.

Alors que les critiques de Hoffman ont attiré l’intérêt de Hoskinson, elles ont également ravivé la concurrence féroce entre Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) au sein de la communauté crypto. Cela viendra lorsque Cardano aura progressé dans l’introduction de contrats intelligents sur sa plate-forme.

Hoffman discrédite Cardano mais fait l’éloge de Polkadot

Hoffman parlait à Scot Melker lorsqu’il fournissait des données pour soutenir la viabilité d’Ethereum. Il a également partagé ses réflexions sur la proposition de mise à niveau d’Ethereum (EIP) 1559, dont on parle beaucoup.

Le projet vise à améliorer l’UX du portefeuille avec la mise en œuvre d’un système de tarification du gaz plus stable et prévisible. De plus, il présente un élément déflationniste qui ne paiera pas nécessairement les mineurs, mais brûlera les taux de base.

Certains mineurs, qui estiment que leurs revenus seront considérablement réduits, se sont opposés au rôle proposé. Mais interrogé sur les concurrents d’Ethereum, Hoffman a immédiatement rejeté toute idée selon laquelle Cardano était un concurrent sérieux. Il a déclaré,

Je vais mettre mon chapeau très sceptique et appeler Cardano peut-être une arnaque effrontée.

Alors qu’il semble dénigrer Cardano, Hoffman semble faire l’éloge de Polkadot (DOT).

Il a déclaré que Polkadot n’avait pas le faux marketing utilisé par Cardano, ce qui en faisait une alternative viable. De plus, Hoffman a discrédité une autre plate-forme, Ripple, en disant qu’elle utilise des techniques contraires à l’éthique.

La scène Alonzo sera lancée en premier

La critique de Hoffman a été adressée par Hoskinson il y a quelques semaines lors d’une émission en direct qu’il a animée. Il a particulièrement souligné les critiques de Cardano pour son manque d’applications. Il a déclaré que certaines parties de Cardano sont encore en développement et que personne ne devrait lui reprocher de ne pas avoir ce qu’un projet fini devrait avoir.

Hoskinson a réitéré que la plate-forme avait l’intention d’inclure à l’avenir DEX, des oracles, des offres de pièces stables et des marchés NFT, mais l’étape Alonzo sera lancée en premier.