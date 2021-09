Charles Hoskinson veut réécrire le langage mathématique et fait un don de 20 millions de dollars pour créer un centre

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fondateur de Cardano a fait un don de 20 millions de dollars pour lancer le Hoskinson Center for Formal Mathematics.

Charles Hoskinson, PDG d’IOHK, fondateur de Cardano et co-fondateur d’Ethereum, est un homme qui ne s’arrête pas. Non content d’être l’une des figures les plus importantes et les plus transformatrices de l’écosystème crypto en ce moment, il veut maintenant travailler pour les mathématiques.

Hoskinson, il convient de le préciser, a étudié les mathématiques. Plus précisément, il a fréquenté la Denver Metropolitan State University et l’Université du Colorado à Boulder pour étudier la théorie analytique des nombres. Vous pouvez en apprendre plus sur lui dans ce profil, où nous partageons également son intérêt pour les échecs et la pêche.

Don important

Sur Twitter, Hoskinson a annoncé avoir fait un don de 20 millions de dollars pour lancer le Hoskinson Center for Formal Mathematics à l’Université Carnegie Mellon, une université de recherche privée située à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Hier, Hoskinson a tweeté qu’il était invité à faire une annonce de l’ouverture du Center for Formal Mathematics qui porte son nom. L’objectif de faire un don de 20 millions de dollars et de lancer le nouveau centre de recherche est réécrire le langage des mathématiques.

Les chats hors du sac. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité d’annoncer le Hoskinson Center for Formal Mathematics à Carnegie Mellon

J’ai fait un don de 20 millions de dollars pour créer un centre permanent de réécriture du langage mathématique.

Il convient de rappeler qu’en plus de ses entreprises, dans ses projets actuels, Hoskinson vise à éduquer les gens sur l’industrie de la cryptographie, la cryptographie et la décentralisation et comment celles-ci peuvent changer le monde à l’avenir. C’est pourquoi il anime avec enthousiasme un podcast pour informer la communauté.

Charles étant Charles Vol.12@IOHK_Charles pic.twitter.com/KL3b3m1cbM – EyeOfTheKing に よ う こ そ EoK (@ EyeOfTheKing1) 21 septembre 2021

