Charles lance une offensive de charme sur la Chine au milieu d’un avertissement climatique – « Le temps n’est pas de notre côté » | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 72 ans, a rencontré hier le président Xi Jinping, 68 ans, et plusieurs autres chefs d’entreprise pour une table ronde à distance. Charles, qui rejoindra les dirigeants mondiaux à la COP26 à Glasgow le mois prochain, aurait été applaudi par les chefs d’entreprise après avoir commencé à parler en mandarin.

Le futur roi a déclaré à la Chine qu’il espérait qu’ils rejoindraient son initiative pour les marchés durables, qui est décrite comme une « coalition des volontaires » mondiale qui œuvre à la croissance économique et à la prospérité d’une manière respectueuse de l’environnement.

Le MailOnline affirme que Charles a déclaré: « La Chine est, bien sûr, essentielle à notre avenir commun sur cette planète.

« C’est donc mon grand espoir qu’ensemble, nous serons en mesure de travailler à la création d’un Conseil chinois dans le cadre de mon initiative pour les marchés durables… afin d’aider à accélérer l’économie verte à l’échelle mondiale.

« Cette initiative vise à aider à trouver des solutions immenses et accélérées aux problèmes pratiques posés par le changement climatique, et à les intensifier pour promouvoir la coopération mondiale qui est essentielle pour parvenir à un avenir durable pour nos enfants et petits-enfants.

« Je suis ravi que nous ayons maintenant l’opportunité de dialoguer avec vous tous en tant que représentants du secteur privé chinois. »

Malgré son ton, le prince de Galles critique ouvertement la Chine depuis de nombreuses années.

Express.co.uk a rapporté que Charles avait boycotté le banquet d’État du président Xi en 2015 pour donner la priorité au repos et le prince a même décrit les dirigeants chinois en 1997 comme « d’effroyables vieilles œuvres de cire ».

Malgré les commentaires précédents de Charles, les experts pensent que la participation du cabinet à la prochaine conférence COP26 à Glasgow pourrait encourager la Chine à répondre aux appels à lutter contre le changement climatique.

Dans une étude menée par Ipsos MORI en 2018, environ 30% des répondants chinois ont affirmé avoir une perception plus favorable du Royaume-Uni en raison de la famille royale.

Bob Ward, du Grantham Research Institute on Climate Change and Environment à la London School of Economics, a semblé faire écho à ces conclusions lorsqu’il a déclaré : « Je pense que si la famille royale est capable de créer un engagement fort avec les dirigeants chinois pendant qu’ils sont ici, ça va aider. »

Au cours de la réunion virtuelle, Charles a semblé étendre encore plus son rameau d’olivier à Pékin lorsqu’il a déclaré: « Je sais qu’une compréhension profonde de la nature sous-tend la civilisation chinoise, les soins de santé, l’artisanat et la philosophie depuis des milliers d’années.

« Le monde a beaucoup à apprendre de cette sagesse intemporelle, qui est l’un des grands cadeaux de la Chine à notre monde.

« La Chine a déjà fait beaucoup pour faire avancer l’économie verte… nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. »

Il a poursuivi en déclarant à la Conférence sur la biodiversité COP15 : « Tout ce dont nous avons besoin pour survivre – la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous buvons, l’oxygène que nous respirons – dépend du travail d’autres espèces et des écosystèmes qu’elles créent.

« Pourtant, nous continuons allègrement à anéantir les espèces.

« Nous semblons déterminés à tester notre monde unique jusqu’à la destruction.

« Mais, comme la culture chinoise l’a compris depuis longtemps, notre inter-relation avec la nature est essentielle pour notre propre santé et celle de tout ce qui nous entoure.

« Quand nous protégeons les terres et les océans, nous nous protégeons en fait. »

« Le temps, j’en ai peur, n’est pas de notre côté », a-t-il ajouté.