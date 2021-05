Charles Leclerc a appris la nécessité de meilleurs vendredis / samedis

Charles Leclerc était loin d’être satisfait de sa démonstration au Grand Prix du Portugal, affirmant qu’il avait encore «beaucoup à apprendre».



Leclerc est généralement un pilote qui fait l’éloge de ses performances en qualifications, mais au Grand Prix du Portugal, il a été battu dans ce département pour la première fois par son coéquipier Ferrari Carlos Sainz.

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que Leclerc manquait de sa «magie» habituelle lors des qualifications à Portimao, et dans l’ensemble, Leclerc estime qu’il a encore «beaucoup à apprendre» en ce qui concerne les vendredis et samedis pendant un week-end de course.

“J’ai l’impression qu’hier montre aussi que j’ai encore beaucoup à apprendre”, a déclaré Leclerc après la course, cité par Motorsport.com.

«La qualification est certainement l’une de mes forces. Mais hier, et dans l’ensemble, ce week-end a été assez médiocre pour moi. Donc, très incohérent. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire de mon côté.

«Ce que j’ai appris de ce week-end, c’est peut-être que j’aurais dû le faire étape par étape, surtout lors d’un week-end aussi difficile comme celui-ci.

«J’ai tout de suite essayé de pousser la voiture à ses limites et cela a rendu mon week-end très, très compliqué.

«Si je regarde vendredi et samedi, ils n’ont pas été de très bons jours pour moi, et j’étais un peu partout et une fois en 10 tours, j’ai réussi à faire un très bon tour, mais je n’étais tout simplement pas constant.

«Peut-être que dans ces conditions, j’aurais dû aller un peu plus étape par étape, ce que j’ai fait aujourd’hui [in the race]. »

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Sainz s’est bien adapté à la vie chez Ferrari, mais malgré avoir battu Leclerc en Q3 au GP du Portugal, il ne se sent toujours pas au même niveau que le double vainqueur de la course.

«Ce n’est pas parce que j’ai amélioré Charles à Portimao que je vais le faire à chaque course à partir de maintenant», a-t-il expliqué.

«Je pense que je suis toujours en retard là où j’aimerais être et où je veux être, mais c’est bon signe, c’est aussi le résultat d’un travail acharné et nous devons continuer à avancer.

«Quant à Charles, je n’ai pas besoin de parler de lui, vous avez tous vu à quel point il est rapide. Il sera très difficile de le devancer dans n’importe quelle course et sur n’importe quelle piste et nous devrons continuer à essayer de nous améliorer.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!