Charles Leclerc a connu une amélioration constante de Ferrari depuis début 2020

Charles Leclerc dit qu’il a vu beaucoup de changements positifs au sein de Ferrari depuis la saison dernière, malgré leur période torride en 2020.

L’année dernière a été la pire de Ferrari dans le championnat des constructeurs depuis 1980, mais le pilote monégasque pense que l’amélioration de la Scuderia cette saison a été à la fois sur et hors piste.

Ferrari a pris 39,5 points d’avance sur McLaren dans la course à la P3 chez les constructeurs cette saison et Leclerc pense que les petits pas en avant de l’équipe commencent à porter leurs fruits.

Il a pris la pole position à Monaco et en Azerbaïdjan plus tôt cette année et Leclerc pense que Ferrari est de nouveau sur une trajectoire ascendante.

Ces deux #essereFerrari 🔴 @CarlosSainz55 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/eBdGHAfdt9 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 27 novembre 2021

« De 2019 à 2020, bien sûr, il y a eu un pas en arrière », a-t-il déclaré, cité par Motorsport-Total. « Mais ensuite à partir de 2020, dès le début, nous avons très, très bien travaillé. Et je pouvais déjà sentir qu’au cours de la saison 2020, nous travaillions dans la bonne direction.

« Même si les améliorations étaient de petits pas, elles allaient dans la bonne direction. Et c’est toujours bon signe pour moi. Il n’y a donc pas eu de percée dans toutes ces améliorations, mais c’est une amélioration constante depuis le début de 2020, alors qu’en tant qu’équipe, nous avons réagi de la meilleure façon possible.

« Pendant deux ou trois courses, le nouveau groupe motopropulseur nous a donné un nouvel élan, ce qui a été énorme pour notre course à la troisième place au championnat des constructeurs. »

Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, fait écho aux sentiments de son collègue sur les améliorations apportées au sein de l’équipe, même s’il n’a rejoint Ferrari qu’à temps pour cette saison.

L’Espagnol a impressionné par son éthique de travail lorsqu’il a signé car il s’est donné beaucoup de mal pour passer autant de temps que possible à l’usine pour se coucher avant le début de la saison.

Maintenant qu’il a passé près d’un an à travailler avec ses mécaniciens Ferrari et d’autres membres du personnel, il pense qu’il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans l’ensemble de l’équipe, malgré le fait que le directeur de l’équipe Mattia Binotto affirme que la voiture a à peine été améliorée au cours de la saison.

« Depuis que j’ai rejoint l’équipe, l’équipe n’a cessé d’évoluer, pas seulement en termes de développement de la voiture avec le moteur », a déclaré Sainz.

« Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès en termes de stratégie, d’arrêts aux stands et de la façon dont l’équipe travaille en général. Et nous courons les week-ends d’une manière beaucoup plus forte.

« Bien sûr, un package plus solide aide, mais l’équipe elle-même travaille à un très haut niveau, je pense, si vous comparez au début de la saison. »