Charles Leclerc a décroché la pole à Bakou avec “un sacré tour de merde”

Charles Leclerc pensait avoir pris la pole position avec « un sacré tour de piste » après avoir déclenché un autre choc en qualifications, cette fois au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Il y a deux semaines, le pilote monégasque était dans la même position, se retrouvant en pole après la chute d’une Ferrari lors des derniers runs de la Q3, un arrêt au drapeau rouge mettant fin à la séance.

La dernière fois à Monaco, c’est Leclerc lui-même qui avait tapé dans le mur. A cette occasion, c’était son coéquipier, Carlos Sainz, bien que son accident soit dû à une distraction lorsque Yuki Tsunoda a planté son AlphaTauri dans la barrière juste en haut de la route.

Aucune des deux pole positions n’était arrivée dans des circonstances idéales, a admis Leclerc par la suite, mais il était ravi de maintenir le renouveau de Ferrari après avoir déclaré avant ce week-end qu’il s’attendait à un “retour à la réalité” à Bakou après leur compétitivité accrue à Monaco.

Cela a également expié pour la dernière fois les qualifications de l’Azerbaïdjan en 2019, lorsque Leclerc lui-même s’est écrasé dans la section Castle alors qu’il était en course pour la pole.

Et le joueur de 23 ans ne pensait même pas avoir atteint sa place de P1 sur la grille avec le tour idéal, reconnaissant qu’il avait bénéficié d’un sillage fourni par inadvertance par la Mercedes de Lewis Hamilton dans la longue ligne droite des stands.

“C’était un sacré tour de merde, je pensais”, a déclaré Leclerc lors de son premier entretien post-qualification.

« Il y a eu deux ou trois virages où j’ai commis des erreurs, mais bien sûr j’ai eu le gros remorquage de Lewis dans le dernier secteur qui m’a un peu aidé. Dans l’ensemble, je pense que nous aurions été à peu près pour la pole de toute façon sans le sillage.

« C’est une bonne journée – je ne m’attendais pas à être aussi compétitif que nous l’étions aujourd’hui. Je pense que je m’améliorais encore avant le drapeau rouge, mais c’est comme ça. En pole, je suis content et j’espère que tout va bien pour Carlos et l’équipe.

“C’est vraiment très agréable. En revanche, c’est encore avec un drapeau rouge. J’aimerais que nous l’ayons sur une piste normale, mais un poteau est un poteau.

Cependant, avec ses rivaux du Championnat du monde Hamilton et Max Verstappen aux deux prochaines places sur la grille, Leclerc doute de combien de temps il pourra rester devant.

“La voiture se sent assez bien, mais je pense que Mercedes et Red Bull ont quelque chose de plus que ce que nous avons en course en particulier”, a-t-il déclaré.

« Nous avons vu cela dans FP2 [race simulations] donc ça va être très difficile. Ici, ce n’est pas comme à Monaco, ils peuvent dépasser.

“Je vais essayer de faire le meilleur travail possible et j’espère que nous pourrons conserver cette première place, mais ce sera difficile.”

