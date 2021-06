Charles Leclerc a des relations «différentes» avec Carlos Sainz et Vettel

Charles Leclerc dit qu’il a une relation différente avec son coéquipier Ferrari Carlos Sainz par rapport à la dynamique avec Sebastian Vettel.

L’arrivée de Sainz signifie que le duo de pilotes Ferrari est l’un des plus jeunes de l’histoire de la Scuderia, l’Espagnol de 26 ans rejoignant Leclerc qui a 23 ans.

Le pilote monégasque dit que cela crée une atmosphère différente au sein de l’équipe, l’ancien quadruple champion du monde Vettel étant plus âgé et nettement plus expérimenté que Leclerc.

“C’est un type de relation différent parce qu’il a évidemment mon âge, donc nous rions des mêmes choses”, a déclaré Leclerc à Channel 4 avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

« Nous avons aussi les mêmes intérêts. Nous organisons des compétitions dans pratiquement tout ce que nous faisons et tout se passe bien. »

Leclerc a décroché une pole position lors de sa course à domicile à Monaco en mai, après quoi il a de nouveau pris la première place sur la grille à Bakou avant de s’estomper légèrement pour terminer P4 de la course – après avoir tenté et échoué à dépasser l’AlphaTauri de Pierre Gasly en les deux derniers tours. Sainz est rentré à la 8e place après qu’un lourd blocage au virage 8 ait entravé ses chances dans la course.

Malgré leurs récentes améliorations, Leclerc ne pense pas que Ferrari sera en compétition pour des victoires régulières de sitôt – avec Sainz disant qu’il a encore besoin de temps pour ajuster ses “techniques de conduite” pour tirer le meilleur parti de sa voiture.

« Encore assez loin [away]», a déclaré Leclerc lorsqu’on lui a demandé le rythme de la Scuderia par rapport à Mercedes et Red Bull. “En Formule 1, tout prend du temps, et si vous regardez l’écart sur une piste normale comme l’Espagne, nous sommes encore très loin [away].

« Il y a donc encore beaucoup de travail à faire. D’un autre côté, je pense qu’il y a une grande opportunité en 2022 avec la nouvelle réglementation, donc ce sera très important pour nous de commencer de la meilleure façon possible. »

Alors que les équipes Mercedes et Red Bull semblent rivaliser à égalité avec leurs voitures cette saison, Leclerc souhaite que les batailles multi-équipes continuent de faire partie du sport à l’avenir avec des performances de voiture égales – mais ce n’est pas tout à fait le cas. encore.

“J’espère vraiment. J’ai l’impression que ça va dans cette direction », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une concurrence serrée en Formule 1.

“Surtout aussi avec ces voitures en fait, vous voyez que Mercedes et Red Bull sont devant, mais ensuite il y a un écart et toutes les voitures du milieu de terrain sont là, donc nous sommes tous très proches.

“Et j’espère que l’année prochaine avec des règles un peu plus simples, un peu moins de liberté dans ce que nous pouvons faire avec le développement de la voiture, j’espère que toutes les voitures seront un peu plus ensemble.

“C’est ce que veulent les fans, mais c’est aussi ce que nous voulons en tant que pilotes parce que nous voulons pouvoir faire la différence une fois dans la voiture, et aujourd’hui ce n’est tout simplement pas possible parce que la voiture fait trop la différence. . “

