Charles Leclerc a encore un domaine clé à aborder pour la saison 2022 chez Ferrari

Charles Leclerc travaille toujours à trouver un meilleur équilibre entre les qualifications et la journée de course chez Ferrari.

Leclerc et le nouvel arrivant pour 2021 Carlos Sainz ont contribué à remettre quelque peu Ferrari sur la carte cette saison, revenant à P3 dans le championnat des constructeurs après leur pire résultat (P6) en quatre décennies.

Les deux pilotes ont également connu des saisons très solides individuellement, mais Leclerc a repéré un domaine d’amélioration qu’il espère aborder lorsque Ferrari, espérons-le, se rapprochera encore plus de Mercedes et Red Bull en 2022.

Certains diront que @Charles_Leclerc est un gars amusant 😜😂#essereFerrari 🔴 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 23 décembre 2021

« Il y a encore beaucoup de travail à faire », a déclaré Leclerc, cité par Motorsport Week.

« Peut-être un équilibre entre mes qualifications et la course que je n’ai probablement pas encore trouvé, et parfois j’ai sacrifié un peu plus mes qualifications pour être meilleur en course comme nous l’avons vu à quelques reprises cette saison.

« Mais c’est un équilibre sur lequel je travaille pour essayer d’obtenir l’équilibre parfait entre la qualification et la course. »

Alors que Leclerc est réputé pour être très autocritique, il a réussi à mettre en évidence un autre domaine où il pense s’être beaucoup amélioré au cours de la campagne 2021.

« Certainement la direction de course en général », a déclaré Leclerc.

« Je pense que depuis le début de 2020, j’ai commencé à dire que c’était l’une de mes faiblesses, surtout après 2019 où j’ai eu beaucoup de bonnes qualifications, mais ensuite en course j’ai eu un peu plus de mal.

« Nous luttions un peu plus en tant qu’équipe, mais aussi en tant que pilote, j’avais plus de mal que les autres, donc j’y ai mis beaucoup de travail en 2020, je me suis beaucoup amélioré et je pense qu’en 2021, c’est en fait l’une de mes forces maintenant . «

Leclerc et Sainz uniront à nouveau leurs forces pour la saison 2022, Ferrari mettant déjà en place différents éléments pour la nouvelle campagne.

Le patron de l’équipe Mattia Binotto a prévu une date de lancement mi-février pour le challenger 2022, qui comprendra le retour d’un sponsor synonyme du nom de Ferrari à Santander.

Quitter la voiture et l’équipe dans son ensemble sera le parrainage controversé et sporadique de Mission Winnow.