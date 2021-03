Charles Leclerc a «  eu beaucoup de mal  », mais content de P4

Charles Leclerc a révélé qu’il avait eu des difficultés lors des séances d’essais de Bahreïn, mais qu’il était «très content» de sa 4e place en qualifications.

Après avoir eu des problèmes avec leur unité motrice la saison dernière, Ferrari s’est lancée dans le week-end d’ouverture de 2021 dans l’espoir de voir de grandes améliorations par rapport à leur moteur 2020.

On dirait certainement qu’ils ont fait des progrès si la séance de qualification de Bahreïn est quelque chose à faire, avec Leclerc prenant la P4 et son coéquipier Carlos Sainz prenant la P8.

Le week-end n’a cependant pas été simple.

S’adressant à Sky Sports F1, Leclerc a déclaré: «Je ne sais pas à quoi ça ressemblait de l’extérieur mais j’ai eu beaucoup de mal ce week-end. [In] FP2, FP3, [I was] avoir du mal avec la voiture, surmener un peu, pas très bien conduire en général.

«Je savais à l’intérieur de moi que je pouvais faire un bon tour, mais tant que vous ne le faites pas, vous ne savez jamais vraiment si vous le pouvez. Puis nous sommes arrivés à quali et le feeling était bon depuis le début. J’ai accéléré le rythme, puis j’ai couru ce tour en Q3 dont je suis très content.

La Scuderia voudra désespérément améliorer son P6 au classement des constructeurs 2020, et Leclerc estime avoir fait une amélioration significative cette année mais ne prend pas de l’avance sur lui-même.

Il a déclaré: «Je pense que nous avons juste une voiture beaucoup plus forte, que ce soit dans l’équilibre, comme je le disais vendredi, je pense que la voiture est un peu plus facile à conduire que l’an dernier.

«Nous avons un peu plus de pouvoir et je peux le sentir, mais nous devons ensuite voir par rapport aux autres où nous en sommes. Il est encore tôt mais j’ai l’impression que nous avons fait un pas important, compte tenu des restrictions de la FIA sur les développements de la voiture, donc je pense que nous devrions être très satisfaits du travail que nous avons accompli de l’année dernière à cette année. .

« Ce n’est que la première qualification, alors gardons les pieds sur terre et continuons à travailler très dur, mais cela semble prometteur pour le moment et je suis heureux d’être de retour un peu plus haut dans le classement. »

À l’approche de la course de dimanche, Leclerc est en position de force, derrière les trois meilleurs pilotes de la saison dernière, mais il a également été impressionné par une équipe en dehors des favoris.

Lorsqu’on lui a demandé si Ferrari était compétitif avec les voitures autour d’eux, Leclerc a répondu: «Oui, je pense que oui, mais je dois dire que vu hier, je suis assez impressionné par AlphaTauri. Ils ont été très rapides sur le rythme de course hier et ils partent aussi demain avec des pneus moyens.

«Ce sera délicat mais notre objectif est évidemment d’essayer et au moins de garder notre position. Je pense que le top trois n’est pas encore accessible, mais le quatrième et je serai satisfait.

Sainz a décrit sa première séance de qualification Ferrari comme «stressante» suite à son incident en Q1 où un voyage dur sur les bordures a provoqué la fermeture de la SF21.

«Cela a été difficile. Cette situation a été vraiment stressante, je ne savais pas ce qui se passait », a-t-il déclaré à Sky Italy.

«Mais je dois dire que nous avons eu une bonne réaction après la Q1, en étant capable de faire un bon tour en Q2. Et puis en Q3 peut-être nous avons manqué un peu d’expérience et peut-être un peu mieux un tour pour faire un bon tour en Q3.

«Je ne savais pas exactement où pousser pour trouver le tour parfait. En Q1 et en Q2, j’ai fait de bons tours, mais je n’ai pas aimé mon tour en Q3. J’ai donc encore beaucoup à apprendre et à améliorer, mais en général, je pense que jusqu’à présent, ce week-end a été positif.

Sainz a mis sa Ferrari P8 sur la grille du Grand Prix de Bahreïn, mais a estimé que sa méconnaissance de la voiture avait provoqué une erreur en Q3.

«Oui, le tour a été pire qu’en Q1 et Q2», a-t-il expliqué.

«Donc, quand on ne connaît pas très bien la voiture, après un tour différent, on ne sait pas exactement comment la voiture va réagir alors dans le premier secteur. Dans cette situation, je ne savais pas exactement quoi faire.

«Je pense que cela a été un très bon début pour moi. Toujours en FP1, FP2, FP3, Q1 et Q2, j’étais toujours là près de mes adversaires, faisant toujours de bons tours aussi. Puis en Q3, j’ai peut-être fait une erreur, mais la situation n’était pas non plus idéale. Mais je pense qu’en général je dois être heureux.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

