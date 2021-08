Charles Leclerc a eu besoin de «près d’un an» pour comprendre Ferrari

Ferrari est sans doute le nom le plus emblématique de la grille de Formule 1, et il a fallu du temps à Charles Leclerc pour s’adapter à une si “grande équipe”.

Diplômé de la Ferrari Driver Academy, Leclerc a été appelé dans l’équipe rouge en 2019 après une seule saison en Formule 1.

Il s’est immédiatement avéré un succès, offrant deux des trois victoires de Ferrari cette saison-là alors qu’il prenait le dessus sur l’ancien quadruple champion du monde Sebastian Vettel de l’autre côté du garage.

Socialement, Leclerc s’est senti à l’aise chez Ferrari dès le départ. Mais avec seulement un an d’expérience en F1 à l’époque, il avait beaucoup à apprendre en dehors des compétences sociales.

“J’étais à l’aise dès le début, j’avais beaucoup de choses à apprendre, mais j’avais l’impression de les connaître tout de suite – sur les relations sociales”, a-t-il déclaré lors de son apparition sur le podcast Beyond The Grid.

« Alors, se sentir à l’aise dans la façon dont une si grande équipe travaille ? Probablement près d’un an, je dirai.

« Près d’un an pour comprendre exactement la dynamique de l’équipe, comment vous faites face aux problèmes, comment vous réagissez à ces problèmes. Oui, probablement presque un an.

“Il y a longtemps. Oui, oui, c’est très, très longtemps mais c’est très, très intéressant.

« Vivre cela semble beaucoup plus court et vous pouvez ressentir toutes les étapes, et chaque fois que vous apprenez quelque chose et que vous l’appliquez, vous comprenez mieux comment tout fonctionne. De plus, vous vous sentez plus en contrôle de la situation.

Lorsque Leclerc a rejoint Ferrari en 2019, ils étaient toujours en compétition dans les échelons supérieurs de la grille. Mais au cours de la saison et demie qui a suivi, il a été question d’abandonner au milieu de terrain pour y ramener Ferrari.

Mais ce que cette expérience a fait, c’est développer un Leclerc plus mature.

Déjà en 2021, il a deux pole positions et un podium à son actif.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup grandi en tant que pilote, en tant que personne », a-t-il confirmé.

« Combien mieux ? C’est difficile à quantifier, mais je me sens définitivement meilleur pilote qu’à mon arrivée.

« À quel point nous entrons dans les détails après chaque course difficile, mais chaque bonne course que nous avons eue… cela la rend très intéressante. C’est un sport où j’apprends toujours et je pense que tout le monde sur la grille apprend à chaque fois qu’il monte dans la voiture.