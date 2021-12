Charles Leclerc a « fermé les yeux » dans le virage 22 du tour rapide de la Q3

Rebondissant de son accident de vendredi soir pour se qualifier P4 sur le circuit de Jeddah, Charles Leclerc « a en quelque sorte fermé les yeux » alors qu’il franchissait le virage 22.

Leclerc a eu un gros shunt lors de la deuxième séance d’essais de vendredi, sa Ferrari ayant subi des dommages aux quatre coins tandis que le pilote aurait eu mal au cou lorsqu’il s’est réveillé samedi.

Cela, cependant, ne l’a pas empêché de réaliser une performance exceptionnelle en qualifications.

Le pilote monégasque a terminé quatrième avec une demi-seconde de retard sur le poleman Lewis Hamilton tout en séparant les Red Bulls.

Il dit que lorsqu’il est arrivé pour la première fois au virage 22, le théâtre de son crash FP2, il a passé un petit moment à ce coin et a brièvement fermé les yeux.

« Je ne pense pas que nous aurions pu nous attendre à autre chose que cela », a déclaré Leclerc selon Autosport.

« Le tour était vraiment, vraiment bon – vraiment, vraiment à la limite. Tour 22 J’ai en quelque sorte fermé les yeux sur mon tour rapide, et ça a marché !

« C’était un très, très bon tour, et je suis très heureux de prendre le départ de la P4.

« Les yeux fermés n’est qu’une expression, je suis presque sûr que j’avais les yeux ouverts ! Mais oui, j’ai perdu l’arrière, et je pensais honnêtement que la fin aurait été la même qu’hier.

«Mais cette fois, je l’ai gardé sur la bonne voie et je l’ai fait tenir. J’étais donc très heureux.

OUI P4 ! Super tour et super travail des mécaniciens hier soir. Tout pour jouer pour demain ! pic.twitter.com/qVGQD9vaxe — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 4 décembre 2021

Le joueur de 24 ans a déjà montré cette saison qu’il était doué pour les qualifications sur les circuits urbains.

Il a décroché la pole position à Monaco et à nouveau en Azerbaïdjan et met cela sur le compte de la « confiance ».

« La confiance dans les circuits urbains est ce qui fait le plus la différence à la fin », a-t-il déclaré.

« Et dans l’ensemble, à chaque fois, nous avons réussi à me donner une voiture qui me donne confiance, ce qui était très, très difficile ici, surtout avec ce qui s’est passé hier.

« Je devais juste faire étape par étape des premiers tours de la FP3 au dernier tour de la Q3. Et dans le dernier tour de la Q3, j’ai enfin pu tout mettre en place et foncer. Et ça a marché.

« Si vous regardez le virage 22, je pense que toute la journée je n’ai pas été très confiant avec ce qui s’est passé hier, et juste dans le dernier tour de Q3 j’ai gagné quelque chose comme deux dixièmes contre tous mes autres tours avant. Alors j’y suis allé. »

Leclerc s’aligne sur la grille à un point de Lando Norris dans la bataille pour la 5e place du championnat des pilotes, Ferrari n’ayant besoin de battre McLaren que de cinq points dimanche pour remporter la 3e place au classement des constructeurs.