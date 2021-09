Charles Leclerc a l’intention d’utiliser Max pour “dépasser les voitures”

in

Rejoignant Max Verstappen en fond de grille de Sotchi, Charles Leclerc espère utiliser le pilote Red Bull pour se frayer un chemin dans le trafic.

Leclerc et Verstappen ont tous deux des pénalités sur la grille pour le Grand Prix de Russie de ce week-end, leurs équipes ayant choisi de les mettre sur un quatrième système hybride pour la saison.

Il s’agit d’une pénalité de grille automatique avec Leclerc prêt à aligner P19 avec Verstappen juste derrière lui.

Mais concédant qu’il ne faudra probablement pas longtemps avant que Verstappen ne soit devant lui, Leclerc a l’intention de s’en tenir à l’aileron arrière du Néerlandais et de l’utiliser pour se frayer un chemin à travers le terrain.

“C’est une piste très difficile à dépasser”, a déclaré le pilote Ferrari. « J’ai essayé pendant la FP2 et c’était très difficile.

« C’est peut-être un peu plus facile pour Max, il est un peu plus rapide que nous. Je vais essayer de l’utiliser, de rester juste derrière lui et de dépasser les voitures avec lui.

Le pilote monégasque a terminé la deuxième séance d’essais de vendredi à la dixième place, à 1,332s du rythme établi par Valtteri Bottas.

Bien qu’il ait utilisé le moteur amélioré de Ferrari, la Scuderia aurait décidé de ne pas le faire fonctionner à pleine puissance en raison de problèmes de fiabilité. En tant que tel, Leclerc n’a que 8 ch de plus qu’il n’en avait avec son précédent groupe motopropulseur.

Il était néanmoins satisfait du déroulement de son vendredi.

“Ça s’est très bien passé, c’était une journée positive”, a déclaré Leclerc.

« Évidemment, chaque fois que vous faites un grand changement pour tout le monde, pour les mécaniciens, pour nous ; c’est une nouvelle partie donc c’est bon de voir que tout fonctionnait comme prévu.

« Pour l’instant, nous nous sommes concentrés principalement sur la course car pour les qualifications, nous partirions de toute façon en dernier, nous avons donc fait du bon travail en prenant autant d’informations que possible et [I’m] content de notre vendredi.

Leclerc est actuellement P6 au Championnat Pilotes avec 104 points, son coéquipier Carlos Sainz en a 97,5.