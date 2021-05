Charles Leclerc a senti que le DNS n’était pas lié à un problème de boîte de vitesses

Charles Leclerc a admis que c’était «difficile à prendre» alors que sa course à domicile se poursuivait avec un DNS déchirant.

Le pilote Ferrari n’a jamais vu le drapeau à damier dans une course de F1 ou de F2 dans les rues de Monaco – et cette fois, il n’a même pas pu prendre le départ.

Après avoir créé la surprise en se qualifiant en pole position, Leclerc s’est d’abord vu donner le feu vert par son équipe pour prendre sa place en tête de grille malgré les inquiétudes sur la boîte de vitesses – ayant terminé la Q3 en écrasant sa voiture dans la barrière de la Natation. Complexe aquatique.

Mais sur le chemin de la grille, Leclerc a signalé un problème avec la voiture, qu’il pensait lié à la boîte de vitesses, et après être rentré dans le garage, il est devenu clair que le pilote monégasque partirait au mieux de la voie des stands.

