Charles Leclerc a une journée difficile avec des problèmes de moteur au Mexique

Les choses ne se sont pas bien passées pour Charles Leclerc lors des essais libres au Mexique, plusieurs problèmes ayant entravé sa progression vendredi.

Le pilote Ferrari a entamé la procédure en se plaignant de la quantité importante de poussière sur la piste au début des essais, le circuit n’ayant pas été utilisé pour le sport automobile depuis plus d’un an.

Cette surface glissante a provoqué une vrille précoce pour le Monégasque, qui a perdu de l’adhérence avant le virage 16, faisant tourner sa Ferrari et endommageant son aileron arrière dans le processus – bien qu’il ait pu retourner aux stands pour des réparations.

En FP2, Leclerc a également signalé que sa voiture « rebondissait comme un fou » et qu’il ne pouvait pas la contrôler à grande vitesse, puis a signalé par la suite un problème de moteur qui l’a forcé à retourner au garage.

Autant dire que ce fut une journée difficile pour le pilote de 24 ans, mais avant le week-end, il a parlé de ses espoirs d’un autre résultat solide sur un circuit où il s’attend à bien performer.

Charles Leclerc Sergio Perez Ailes arrière cassées#MexicoGP #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 novembre 2021

« Je voudrais plus une victoire, alors je ne me soucie pas trop des autres positions », a déclaré Leclerc à Sky Italia. « Alors c’est sûr que ça a été une bonne année quand je regarde la performance, mais c’est sûr que quand je regarde les points, je suis un peu déçu parce qu’il y a eu des occasions manquées comme je l’ai dit plusieurs fois.

« Sur le papier, c’est une piste un peu plus positive pour nous qu’Austin, pour la voiture de cette année. Ensuite, chaque année est différente, mais, oui, c’est plus positif que la dernière course.

« Alors espérons que ce sera vraiment le cas et que nous pourrons finir avec les deux voitures devant McLaren. Et comme je l’ai dit, s’il y a une opportunité pour le podium, c’est encore mieux.

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a pris la parole après l’entraînement et a fait écho à Leclerc en disant que battre McLaren reste l’objectif de la Scuderia ce week-end.

Malgré les problèmes en piste vendredi, il a ajouté qu’il attendra les qualifications pour évaluer pleinement où se situe son équipe dans l’ordre hiérarchique.

« Nous nous concentrons particulièrement sur le fait d’être en tête de ce milieu de terrain », a déclaré Mekies à Sky Italia. « On a vu que de toute façon McLaren sera là, Pierre [Gasly] est allé très vite ce matin. Nos yeux sont tournés vers eux.

« Mais en fait, comme on le dit souvent, vendredi est un jour où nous sommes concentrés sur notre emploi du temps, puis nous verrons demain après la FP3 où nous sommes comparés aux autres. Nous pensons de toute façon que Mercedes et Red Bull iront très vite donc ce ne sera pas notre course ce week-end. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla