Charles Leclerc a vu un Lewis “un peu plus agressif” à Silverstone

Charles Leclerc pense que Lewis Hamilton était « un peu plus agressif » que son style habituel au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 restera dans les annales de la Formule 1, l’affrontement entre Hamilton et Max Verstappen faisant partie des légendes.

Après plusieurs quasi-accidents lors des neuf premières courses de cette saison, les protagonistes du titre se sont affrontés à Silverstone alors qu’ils se battaient pour la tête de la course.

Hamilton a tenté de dépasser Verstappen à l’intérieur de Copse, mais est entré en contact avec la roue arrière du Néerlandais, l’envoyant à toute vitesse à travers le gravier et dans la barrière de pneus.

Alors que Verstappen se retirait de la course, Hamilton a surmonté une pénalité de 10 secondes pour chasser Leclerc pour la tête en fin de Grand Prix.

Le pilote Mercedes s’est déplacé à Copse, cette fois sans drame. Hamilton a couru vers la victoire, réduisant à huit points l’avance de Verstappen dans la course au titre.

Après la course, Hamilton et le camp Mercedes ont parlé de la sur-agression de Verstappen. Cependant, Leclerc pense que la même chose peut être dite pour la conduite de Hamilton à la course de Silverstone.

Ayant également combattu Verstappen dans le passé, notamment au GP d’Autriche 2019 lorsque le Néerlandais a fait une passe tardive sur le pilote Ferrari pour prendre la tête et la victoire, Leclerc a été interrogé sur les différents styles des deux rivaux du titre.

“C’est un style différent, même si j’ai peut-être vu Lewis un peu différent à Silverstone, un peu plus agressif”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

« C’est sûr que Max est un peu plus agressif au pilotage, dans la manière d’attaquer, et j’aime beaucoup me battre avec lui parce que ça donne du spectacle. C’est un peu ma façon de me battre aussi.

«Avec Lewis, il y a toujours beaucoup de respect, tout est juste et carré. Alors, oui, ce sont des manières différentes [of driving], mais à Silverstone, j’ai vu Lewis un peu plus agressif.

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Le double ancien champion du monde Fernando Alonso a également été invité à donner son avis sur le choc de Silverstone.

Il pense que ce n’est peut-être que le début de leurs incidents.

“Oui, je m’y attendais, et ce ne sera pas la dernière, je suppose”, a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est normal. Ils se battent pour le championnat, ils ne se donneront pas un mètre et cela arrivera plusieurs fois.

« Maintenant, c’est sûr qu’il y a beaucoup d’attention médiatique sur eux. Il y avait deux courses [weeks] entre Silverstone et ici [Hungary] parce que quand il y a un dos à dos, vous ne parlez que trois jours, maintenant nous en avons parlé pendant 13 jours.

“Mais je pense que ce ne sera pas la dernière, mais c’est normal.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla