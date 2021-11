Charles Leclerc a reconnu l’élan positif de Ferrari lors des dernières courses, mais a insisté sur le fait qu’ils devaient obtenir la P3 dans le championnat des constructeurs avant de regarder plus haut.

Les récentes améliorations apportées à leur groupe motopropulseur ont porté leurs fruits pour les pilotes Ferrari, ayant obtenu de bons résultats et cherchant à devancer McLaren dans l’ordre hiérarchique en piste.

Leclerc a décroché une excellente P4 à Austin la dernière fois, mais il a reconnu que la Scuderia devait encore réviser McLaren dans sa bataille serrée au classement des constructeurs – avec seulement 3,5 points les séparant avant le Mexique ce week-end.

Alors que l’amélioration de Ferrari l’a laissé espérer « faire quelque chose de spécial », Leclerc pense toujours qu’il sera « impossible » de courir avec Red Bull et Mercedes en tête.

« J’aime l’optimisme [of fighting with Mercedes or Red Bull] mais je pense aussi que nous devrions être réalistes », a déclaré Leclerc aux journalistes au Mexique.

« Je pense que, encore une fois sur le papier, il semble que ce sera un week-end prometteur pour nous, mais pas du tout à se battre avec Red Bull et Mercedes car ils sont bien trop loin devant.

« Alors, non, ce n’est pas le but. Le but est d’essayer d’être devant la McLaren et, nous garderons cela à l’esprit alors bien sûr, s’il y a une opportunité de faire mieux, je vais y aller comme toujours, et nous essaierons de faire quelque chose spécial mais sur le papier, cela semble impossible pour l’instant.

Quant à sa bataille au sein de Ferrari, Leclerc et Carlos Sainz restent à égalité au classement des pilotes, avec seulement 5,5 points entre eux dans ce qui a été une sous-intrigue intéressante pour la saison 2021.

Alors que l’Espagnol a déclaré que leur relation actuelle était « merveilleuse » et qu’ils travaillaient bien ensemble au sein de l’équipe, Leclerc n’est que trop conscient que les deux viseront la suprématie au sein de l’équipe à la fin de l’année.

« Il y a définitivement une bataille avec Carlos, ce qui est agréable à voir depuis le début de la saison, nous nous poussons les uns les autres.

« J’aurais aimé que ce soit pour des postes un peu plus excitants. Alors cette année, on va essayer de se concentrer sur l’équipe en troisième place, et puis c’est toujours évidemment l’objectif pour tout pilote de finir devant son coéquipier.

« Je serai donc plus heureux de finir devant lui plutôt que derrière lui cette saison à coup sûr. »