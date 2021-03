Charles Leclerc dit qu’il prévoit de faire un meilleur travail pour choisir ses combats en piste cette saison qu’il ne l’a fait en 2020.

Pour compenser sa mauvaise voiture l’année dernière, le Monégasque a conduit de manière agressive et à la limite sur la plupart des courses.

Bien qu’il ait obtenu d’excellents résultats, c’était une stratégie qui le gênait parfois plutôt que l’aidait, comme lorsqu’il a pris sa retraite après avoir frappé Sergio Perez et Max Verstappen au départ à Bahreïn.

Compte tenu de cela, il a l’intention d’être un peu plus conservateur à certains moments au cours de sa troisième année de pilotage pour l’équipe italienne.

« Attendons de voir où nous en sommes à nouveau, car je pense qu’il y a déjà des signes positifs du test et ensuite nous verrons avec certitude à partir de samedi, mais je pense que je choisirai probablement un peu mieux mes combats », a-t-il déclaré. journalistes à Bahreïn.

«L’année dernière, si vous prenez ici par exemple, je me battais avec un Red Bull, ce qui n’aurait pas été possible de rester en arrière pour le reste de la course. C’était donc un peu idiot d’avoir un crash à ce moment-là de la course pour ce type de positions que je n’aurais pas pu garder de toute façon.

«Mais à de nombreuses autres occasions, cela nous a aidés à obtenir de meilleurs résultats. Je choisirai mieux mes combats, mais si je dois être agressif à un moment donné pour obtenir de meilleurs résultats, je le ferai.

La campagne 2021 commence au même endroit où il a commis cette erreur, frappant Perez et se débarrassant de lui-même et de Verstappen, l’année dernière.

Il admet que cela a été dû au fait qu’il a essayé trop fort et qu’il tient à éliminer ce genre d’erreurs, quelle que soit la vitesse de sa voiture.

«C’était définitivement un moment difficile pour l’équipe et j’étais extrêmement motivé pour faire quelque chose de spécial, et cette motivation se traduisait parfois par des chutes sur la piste, ce qui n’était pas génial», a-t-il ajouté.

«Comme je l’ai fait dans le passé avec mes erreurs, j’essaie toujours de comprendre pourquoi je les ai faites et j’essaie de ne plus les refaire.

«Je serai toujours aussi motivé pour essayer de faire de bons résultats et nous devrons voir où nous en sommes exactement pour adapter mon agressivité en piste. Mais bien sûr, je vais essayer de ne pas reproduire ce type d’erreurs. »

