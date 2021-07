Charles Leclerc compare les relations entre Sebastian Vettel et Carlos Sainz

Charles Leclerc dit que Carlos Sainz et Sebastian Vettel ont des caractéristiques différentes qui les rendent “très très forts” en tant que coéquipier.

Avant la saison 2019, Ferrari a lancé un appel pour promouvoir son pilote d’académie Leclerc en partenariat avec Vettel, après une seule saison en Formule 1 avec Sauber.

Ce fut une décision qui a porté ses fruits, Leclerc améliorant les statistiques de Vettel à la fois en 2019 et la saison 2020 suivante.

Maintenant, Leclerc se retrouve contre Sainz chez Ferrari, et Leclerc respecte ce que les deux offrent en tant que pilote de course et coéquipier de manière différente, mais égale.

« Carlos est un très très bon coéquipier. Carlos est juste très régulier. Ce sont des approches différentes mais les deux étaient très très fortes », a déclaré Leclerc lors du podcast Beyond The Grid.

« Seb dans ses bons jours, je veux dire que la dernière année a été plus difficile pour Seb, mais dans ses bons jours, il était tout simplement incroyable et incroyablement difficile à battre, voire impossible.

“Avec Carlos, c’est un peu différent, je peux voir qu’il est tellement énervé si je le bats pour quoi que ce soit, ça peut être la chose la plus stupide et il serait tellement en colère. Pareil pour moi.

« Seb avait plus d’expérience, donc il était un peu moins compétitif avec tout. Si je voulais gagner quelque chose, il me laisserait essentiellement gagner cette chose et je serais heureux, et il s’en moquerait.

“Avec Seb, c’était une relation un peu différente. Je l’ai vu un peu comme un grand frère.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser s’il voulait dire que la volonté de Vettel de le laisser gagner n’était que dans les activités hors piste, Leclerc a répondu : « Certainement. Une fois que vous avez mis le casque, toute cette relation s’arrête. Vous pensez juste à la performance, en essayant d’extraire le maximum de la voiture.

Leclerc est actuellement lié en tant que pilote Ferrari jusqu’à la fin de 2024, mais au-delà de cela, il serait heureux de passer le reste de sa carrière avec la Scuderia.

Mais, son objectif principal en ce moment est de remettre Ferrari sur la voie de la victoire.

“Bien sûr que je le serais”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il serait heureux de voir sa carrière en F1 en rouge.

«Mais je serais encore plus heureux si nous revenions à la victoire. Parce que c’est ce qui compte et qui compte pour toute l’équipe. Nous poussons comme des fous pour revenir à la victoire.

