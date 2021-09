Charles Leclerc: courir jusqu’à la P15 modeste en Russie “fait mal”

Grand perdant de l’averse tardive de Sotchi, Charles Leclerc estime qu’il “aurait pu faire un meilleur travail en tant que pilote” en aidant Ferrari à prendre la bonne décision stratégique.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déjà reconnu que Ferrari s’était trompé tard lors du Grand Prix de Russie, le patron de l’équipe affirmant que la “fatigue” avait probablement joué un rôle.

Parti 19e sur la grille après avoir pris un quatrième système hybride pour cette saison, le moteur amélioré de Ferrari, Leclerc pointait à la huitième place avec 10 tours à faire, derrière l’éventuel finisseur P2 Max Verstappen.

Mais alors que le pilote Red Bull a été l’un des premiers à passer au stand lorsqu’une pluie légère a frappé le circuit, Ferrari a résisté jusqu’à ce qu’il devienne plus lourd, puis a d’abord arrêté Carlos Sainz car il était le pilote le plus haut dans l’ordre.

Au lieu de doubler comme certaines équipes l’ont fait, Leclerc a dû attendre un autre tour. Cela, dit-il, était « trop tard ».

Ça fait mal. Tout se passait plutôt bien jusqu’aux 3 derniers tours. Félicitations à l’équipe et à Carlos pour un autre podium. pic.twitter.com/xBjktCV87D — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 26 septembre 2021

“Il a commencé à pleuvoir pas mal à un moment donné, et nous étions très compétitifs dans ces conditions”, a déclaré le pilote Ferrari.

« Le troisième secteur était sec, donc ce que nous perdions dans le premier et le deuxième avec un peu de pluie, nous le gagnons dans le dernier, alors j’ai décidé de rester dehors.

« Il y a eu un tour où j’ai douté, mais il y avait Carlos qui était devant moi et qui était censé arrêter ce tour. Je ne pouvais pas m’arrêter en même temps.

« Le tour d’après était déjà trop tard donc, à ce moment-là, je savais que ma course était compromise, alors j’ai essayé de rester sur les slicks en espérant que la pluie diminue mais cela ne s’est pas produit.

« Je suis très déçu d’une course comme celle-ci car la première partie s’annonçait très bien. Finir 15e comme ça fait mal.

Alors que Leclerc n’a pas réussi à marquer, Sainz s’est frayé un chemin jusqu’à la troisième place.

Le résultat signifie que Sainz devance Leclerc au classement des pilotes de 112,5 points à 104.

Leclerc a ajouté : « Je vais analyser après ce week-end pour savoir ce que j’aurais pu faire mieux… parce que j’ai l’impression que j’aurais pu faire un meilleur travail en tant que pilote pour aider l’équipe à prendre la bonne décision et c’est tout.

« Évidemment, avant cela, c’était une course très, très positive de mon côté, donc cela me déçoit encore plus de la terminer de cette façon. Mais c’est comme ça maintenant, et je vais essayer d’en tirer des leçons.

Verdict PlanetF1