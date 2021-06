Charles Leclerc craint plus de problèmes de pneus Ferrari après une modeste P16

Charles Leclerc a déclaré que Ferrari “mange ces pneus trop vite” et craint que l’équipe ne souffre lors des prochaines courses après une après-midi difficile en France.

Après avoir commencé confortablement dans le top 10 au Paul Ricard, Leclerc a terminé P16 et un tour en retard au Grand Prix de France après que Ferrari n’ait tout simplement pas pu se mettre au diapason dimanche.

Alors que les problèmes de pneus ont affecté les pilotes de haut en bas du peloton après que Pirelli ait augmenté les pressions minimales des pneus après deux pannes en Azerbaïdjan, les deux Ferrari semblaient être les plus durement touchées par leurs difficultés.

«Aujourd’hui, ça a été vraiment difficile. A nous maintenant de bien analyser et de comprendre surtout pourquoi nous étions si loin [behind] dans la course », a déclaré Leclerc à Sky Italia après la course.

« Carlos et moi avons beaucoup lutté, avec moi, nous avons finalement essayé un dernier arrêt au stand pour essayer de redémarrer avec les médiums, en essayant de faire quelque chose de différent.

« Avec les réglages au volant et le pilotage j’ai tout essayé mais au final on mange ces pneus trop vite et il faut comprendre pourquoi. C’est sûr que c’est un problème que nous avons maintenant, alors nous continuerons à pousser.

Avec deux autres courses à venir en autant de semaines, le pilote monégasque n’est pas encore convaincu de pouvoir résoudre le problème de sitôt.

Il a ajouté : « A court terme, je ne pense pas parce que de toute façon, comme on l’a vu, c’est un assez gros problème, en particulier ici il faut le dire, mais on a beaucoup galéré.

“Je pense donc que cela prendra un peu de temps, nous avons encore le temps de bien faire l’année prochaine mais nous devons vraiment comprendre ce qui nous ralentit pour comprendre pour l’année prochaine.”

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de la Formule 1

Carlos Sainz s’est légèrement mieux comporté que son coéquipier Ferrari, mais a tout de même perdu tout le score après avoir obtenu une place encourageante sur la grille de P5 samedi.

Il était également perplexe quant à la vitesse de son SF21 dimanche, après une séance de qualification impressionnante.

“Non, bien sûr que non”, a déclaré Sainz à Sky Italia lorsqu’on lui a demandé si le manque de rythme de Ferrari était attendu.

« Honnêtement, nous sommes très surpris, et très déçus aussi.

« Vous ne vous attendez jamais à être si lent et à avoir autant de [tyre] dégradation. Il est assez clair aujourd’hui qu’il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec les pneus, et nous ne comprenons tout simplement pas pour l’instant pourquoi nous luttons autant en course.

“[There were] voitures qui à la fin de la course font 1h37, nous avons fait 1h39 alors qu’hier, en qualifications, nous leur avons accordé une demi-seconde. Il y a donc beaucoup de choses à comprendre sur le pneu et je suis sûr que nous ferons notre analyse et que nous trouverons des choses pour l’Autriche.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !