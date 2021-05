Charles Leclerc craint que l’endommagement de la boîte de vitesses ne contrarie le pôle monégasque

Charles Leclerc a déclaré qu’il craignait que sa pole position ne se concrétise réellement après la fin dramatique d’une passionnante séance de qualification pour le Grand Prix de Monaco.

Alors que Ferrari poursuivait son rythme étonnamment impressionnant lors des essais libres, le héros local Leclerc s’est retrouvé en pole provisoire de près d’un quart de seconde après la première série de tours volés.

Mais alors qu’il essayait d’aller encore plus vite avec le temps qui s’écoulait vers la fin de Q3, le pilote monégasque a coupé la barrière du complexe de la piscine, envoyant sa voiture hors ligne et dans un accident qui a fait ressortir les drapeaux rouges.

Clôturant la séance non seulement pour lui-même mais aussi pour tous ceux qui le pourchassaient, Leclerc est rentré penaud aux stands avec des sentiments mitigés – après avoir dépassé les attentes mais aussi mis ses perspectives de course en danger.

Un gros travail de réparation sera nécessaire, mais l’accident était suffisamment grave pour suggérer qu’une nouvelle boîte de vitesses pourrait être nécessaire – ce qui signifierait une pénalité de grille.

Interrogé par l’enquêteur de la voie des stands Paul di Resta immédiatement après s’il était préoccupé par la boîte de vitesses, Leclerc a répondu: “Je le suis, mais voyons voir.”

Quali 🏁 @ Charles_Leclerc de retour en pole après Mexico 2019! C’est le 8 de sa carrière 👏

P4 pour @ CarlosSainz55 💪 # essereFerrari 🔴 #MonacoGP pic.twitter.com/fOcywpS4of – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 mai 2021

Il a ajouté: «C’est dommage de finir dans le mur, ce n’est pas la même chose, mais en même temps je suis incroyablement heureux de mon premier tour chronométré.

«Le premier virage a été assez délicat, je n’ai pas fait un excellent premier virage, mais ensuite les deuxième et troisième secteurs je l’ai réussi.

«Juste très, très heureux d’être en pole, évidemment. C’était très, très difficile de me gérer mentalement après le 2 e PC. Je pouvais sentir que j’étais assez ému dans la voiture mais je me suis dit «maintenant c’est Q3, maintenant il est temps de tout mettre en place» et j’ai réussi à le faire.

«Je suis incroyablement heureux mais c’est demain que nous marquons des points. C’est une grande surprise pour tout le monde d’être en pole et à la quatrième place [team-mate Carlos Sainz] pour la course de demain.

Leclerc, qui, en cas d’éviter un penalty, sera rejoint en première ligne par Max Verstappen de Red Bull, avec Lewis Hamilton en septième position sur la grille, n’a pas encore terminé sa course à domicile lors de trois tentatives précédentes.

«J’ai toujours été très malchanceux ici, alors attendons de voir», a-t-il déclaré.

Son accident a ravivé des souvenirs d’occasions où Michael Schumacher, dans une Ferrari, et Nico Rosberg, pour Mercedes, avaient également décroché la pole position à Monaco en mettant fin aux qualifications lors de l’arrêt en piste.

«Si je l’avais fait exprès, je l’aurais fait un peu moins dur!» plaisanta Leclerc. «Pour l’instant, je m’inquiète pour l’arrière de la voiture. J’espère que ça va mais ça n’a pas l’air bien. “

