Charles Leclerc craint une répétition de la misère du Paul Ricard de Ferrari

Charles Leclerc craint que les problèmes de pneus avant de Ferrari lors du Grand Prix de France ne reviennent les hanter à Silverstone dimanche.

Au Paul Ricard, les voitures de la Scuderia ont terriblement souffert de la dégradation des pneus alors que Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz ont dégringolé de positions très prometteuses sur la grille dans les sept premiers pour terminer respectivement 16e et 11e de la course.

C’était une énorme anomalie de performance et cela a coûté considérablement à Ferrari dans leur bataille avec McLaren pour la troisième place du Championnat du monde des constructeurs, en particulier un jour où Lando Norris et Daniel Ricciardo ont tous deux terminé dans le top six.

Silverstone est un autre circuit également connu pour l’usure élevée des pneus, comme en témoigne le Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière lorsque trois pilotes ont subi des crevaisons à l’avant gauche en fin de course – Valtteri Bottas permettant à Leclerc de terminer troisième derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le pilote monégasque espère évidemment que la chance sera de nouveau de son côté, mais s’inquiète d’une répétition de sa misère au Paul Ricard.

“Nous apprenons pas mal cette saison, surtout après Paul Ricard où nous avons eu un gros problème avec les pneus avant”, a déclaré Leclerc aux journalistes à Silverstone lors de la journée des médias.

“C’est une piste où nous pourrions avoir un type de problème similaire, il sera donc très intéressant pour nous de voir les progrès que nous avons réalisés au cours de ces quelques semaines en analysant ce problème et de voir si nous parvenons à nous débarrasser de ce problème ou non.

« Cela a été une piste solide pour moi dans le passé. Nous avons eu un peu de chance l’année dernière. Nous étions compétitifs l’an dernier – probablement pas assez pour monter sur le podium dans une course normale, mais nous l’avons fait.

“J’espère que nous serons aussi compétitifs que l’an dernier, avec la chance que nous avons eue l’année dernière, et que nous nous retrouvons à nouveau sur le podium.”

Au moins Ferrari, et toutes les autres équipes, auront un libre choix de pneus pour la course en raison du début des qualifications de sprint, ce qui signifie que l’utilisation des allocations de pneus devra être abordée différemment de la normale compte tenu des règles ajustées.

Mais Leclerc se réjouit d’essayer le nouveau format.

“Je suis vraiment impatient d’y être. Je pense que c’est excitant d’avoir un week-end un peu différent », a-t-il ajouté.

“Ce sera très délicat, seulement FP1 avant les qualifications, il sera donc très important d’avoir les bons réglages lors de cette séance car après cela, vous pourrez rester avec cette voiture pour le reste du week-end.”

