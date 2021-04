Charles Leclerc: D’autres écuries de F1 envieront toujours Ferrari

Alors que Ferrari a abandonné l’ordre hiérarchique ces dernières années, Charles Leclerc estime que d’autres équipes de Formule 1 envieront toujours la Scuderia.

Leclerc, au début de sa troisième saison avec Ferrari, n’est monté que deux fois sur le podium lors d’une misérable campagne 2020, comparant deux victoires en course et huit autres podiums lors de sa première année en rouge.

Il y avait des signes d’amélioration de la part de Ferrari lors de l’ouverture de la saison 2021 avec Leclerc et la nouvelle recrue Carlos Sainz qui terminaient tous les deux dans les points, mais il est déjà très clair que ce sera encore une autre année sans argenterie pour la Scuderia.

Dans une interview avec le magazine italien DLui, on a demandé à Leclerc ce que Ferrari manquait par rapport à leur opposition, mais, plutôt que de se concentrer sur les négatifs, il voulait se concentrer sur un principal positif qui portera Ferrari à travers n’importe quelle période.

« Je sais ce qu’ils n’auront jamais et que nous seuls avons: les Tifosi », a déclaré Leclerc.

«Des millions de fans à travers le monde. La passion que crée Ferrari, ils [other teams] l’envie toujours.

Leclerc a également expliqué à quel point il était lié à Ferrari à un jeune âge et se pincait toujours par le fait qu’il conduisait maintenant pour l’équipe en Formule 1.

«J’étais très jeune quand j’ai profité de l’occasion pour regarder le GP de Monaco depuis le balcon d’un ami.

«Dans les rues, je ne cherchais que la voiture rouge. Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi. Je suis probablement né en tant que fan de Ferrari sans le savoir.

«C’était comme un rêve inaccessible [to one day drive for Ferrari]. Alors quand je me regarde en rouge aujourd’hui, je n’en suis pas seulement fier. C’est encore, chaque jour, une émotion totale.

Leclerc a également été interrogé sur les conseils qu’il donnerait à son jeune moi et a déclaré: «Je lui dirais de continuer à rêver, de toujours viser les étoiles, d’avoir de la détermination et de la patience, car parfois je n’ai pas été miséricordieux envers moi-même.

«Mais vous ne pouvez pas oublier que c’est un travail mais aussi un sport. Et pour être vraiment heureux, il faut aimer ce que l’on est et ce que l’on fait.

