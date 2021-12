Charles Leclerc emménage dans le camp de Hamilton avant la course de Djeddah

Ayant initialement soutenu Max Verstappen, Charles Leclerc a déclaré que la conduite épique de Lewis Hamilton au GP de Sao Paulo lui avait donné l’avantage dans la lutte pour le titre.

Verstappen est peut-être celui qui mène le championnat des pilotes, avec huit points d’avance sur le champion du monde en titre, mais c’est Hamilton qui a le vent en poupe.

Au Brésil, il s’est battu contre ce qui était en fait une pénalité de 25 places pour remporter le Grand Prix devant Verstappen tandis qu’au Qatar, il a dominé le Grand Prix, se battant vers une victoire incontestée.

Cela signifiait qu’il avait pris la tête de Verstappen deux courses de suite, beaucoup prédisant que cette tendance pourrait se poursuivre sur le circuit rapide et puissant de la corniche de Jeddah.

Leurs rivaux sont divisés quant à savoir qui, selon eux, remportera le titre, la tête du classement a déjà changé de mains six fois cette saison.

Il n’est pas étonnant que Leclerc passe de l’un à l’autre.

« Je continue de changer d’avis », a déclaré Leclerc selon Motorsportweek.com.

« J’étais à peu près sûr que Max l’aura jusqu’à Sao Paulo.

« Puis après le Brésil, j’ai un peu changé d’avis. Et maintenant, je pense que Lewis est probablement sur une bonne lancée.

« Mais c’est vrai que Max a l’avantage de points, c’est ce qui compte. Donc ça va être serré mais, si quoi que ce soit, peut-être Lewis. »

Mais quoi qu’il en soit, le pilote Ferrari affirme que la F1 est le grand gagnant.

« Je n’ai rien de particulier, c’est juste très agréable à voir pour le sport », a-t-il ajouté.

« De plus, je veux dire pour moi-même, je ne vois pas grand-chose de cette bataille parce que je cours en même temps qu’eux, mais c’est agréable de voir la lutte pour le titre si proche. »

👀 Max Verstappen sera sacré champion du monde en Arabie saoudite si… #F1 pic.twitter.com/YjvggDMMpZ – Formule 1 (@F1) 22 novembre 2021

Un conducteur, cependant, qui s’en tient à son choix initial est George Russell.

Mais là encore, ce n’est pas une surprise étant donné qu’il sera le coéquipier de Hamilton lors de la saison 2022.

« C’est génial à voir, pour être honnête », a-t-il déclaré selon GPFans.

« En tant que conducteur, vous appréciez ce que les deux réalisent dans leurs circonstances.

« Je pense qu’ils roulent tous les deux très bien et c’est formidable de voir une vraie bataille se dérouler entre les deux et la façon dont chaque équipe a progressé tout au long de la saison.

« Je pense que Red Bull et Max avaient probablement le dessus au début de l’année et que les choses ont probablement plus basculé entre les mains de Lewis lors d’événements plus récents et comment cela se poursuivra lors des deux dernières courses.

« Mais cela m’impressionne toujours à quel point Mercedes parvient à optimiser pleinement son package.

«Même dans une année sans développement, je trouve toujours ces petits gains marginaux qui, au cours de la saison, se traduisent par des progrès assez importants.

« Je suis sûr que ça va aller jusqu’au fil. »