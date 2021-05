Charles Leclerc “ en colère ” contre les messages radio Ferrari en Espagne

Charles Leclerc s’est dit «en colère» contre ses messages radio en Espagne parce qu’il voulait courir sur un podium, mais on lui a plutôt parlé des voitures derrière lui.

Le pilote Ferrari a passé un excellent week-end, mettant sa voiture P4 sur la grille et balayant l’extérieur de Valtteri Bottas au virage 3 au départ pour se hisser sur les places du podium.

Bottas a réussi à repousser le Monégasque, mais si une quatrième place était «la course parfaite» pour le Cheval Cabré, Leclerc avait espéré tirer le meilleur parti du Grand Prix d’Espagne.

«Oui, beaucoup», a déclaré Leclerc à Sky Italie lorsqu’on lui a demandé s’il espérait un podium. «En effet à la radio je me suis mis en colère parce qu’ils n’arrêtaient pas de me raconter les temps de Ricciardo, mais je voulais ceux de Bottas derrière moi parce que je voulais viser le podium.

«Il y avait de l’optimisme mais à la fin, je voulais essayer, mais nous n’avons pas réussi.

«Honnêtement, aujourd’hui, nous avons fait la course parfaite. Nous n’avons commis aucune erreur, la stratégie était bonne, la gestion des pneus était bonne aussi. Au début j’ai fait ce dépassement sur Bottas, j’ai vu l’opportunité, je pensais qu’on ne pouvait pas changer la quatrième position, mais j’ai vu un espace sur la gauche et j’ai essayé de dépasser et ça s’est bien passé.

«Ensuite, le relais avec les softs a été vraiment compétitif, comme celui avec les médiums. Je pense que nous avons eu encore plus de rythme que celui que nous avons montré, car j’ai essayé de gérer les pneus jusqu’à [Sergio] Perez est arrivé. Oui, nous avons fait une bonne course.

Leclerc a parlé de la «motivation» à l’intérieur de Ferrari pour le moment, l’équipe paraissant beaucoup plus compétitive par rapport à son challenger 2020.

Il a ajouté qu’il travaillait toujours sur son style de conduite, en améliorant la gestion de ses pneus sur une distance de course.

«Nous avons fait une très bonne course, notamment avec la gestion des pneus», a-t-il ajouté. «Je travaille beaucoup là-dessus. En 2019, j’étais vraiment faible à ce sujet et nous l’avons vu parce que j’avais beaucoup de pôles mais pas beaucoup de victoires. C’était ma faute.

«J’ai donc travaillé là-dessus, en 2020 j’étais meilleur, maintenant cette année, je pense que j’ai fait un énorme pas en avant. Je vais donc continuer à travailler là-dessus, mais c’est sûr que j’ai déjà fait un énorme pas en avant.

«Cette année, même si nous n’avons pas encore atteint les podiums, je pense que nous sommes dans une meilleure situation par rapport à l’année dernière.

«Le feeling est bon, il y a beaucoup de motivation au sein de l’équipe. Et ce ne sont pas des coups de chance, cette quatrième place aujourd’hui nous l’avons méritée sur piste, alors que l’an dernier les podiums étaient plus de chance qu’autre chose.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

