Charles Leclerc est «absolument prêt» à se battre pour un titre mondial

Charles Leclerc est «absolument prêt» à se battre pour le titre, ou du moins aussi prêt que Jock Clear dit qu’on peut l’être avant d’être réellement dans cette situation.

Pour sa quatrième saison en Formule 1, Leclerc a enregistré jusqu’à présent un meilleur résultat de P4 au Championnat des Pilotes.

Il y est parvenu lors de sa première saison avec la Scuderia, remportant deux grands prix au cours de la campagne 2019, une saison au cours de laquelle il s’est battu avec Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Mais alors que ces deux derniers se sont battus pour les titres mondiaux, Leclerc est tombé dans la hiérarchie. Pas à cause de ses propres performances, mais plutôt des difficultés de Ferrari avec sa voiture et son moteur.

Bien qu’il ne soit pas en mesure d’ajouter à ses victoires en course 2019, Leclerc est toujours présenté par beaucoup comme un futur champion du monde avec l’entraîneur des pilotes Ferrari Clear convaincu qu’il a tout en lui-même pour se battre pour un titre mondial.

“Ma première réaction est:” Dieu, oui, il est absolument prêt “”, a déclaré Clear au podcast Beyond The Grid lorsqu’on lui a demandé si Leclerc était prêt à se battre pour le championnat.

« Il faut équilibrer ça avec [the fact] rien ne remplace le fait d’être dans cette position où, “Oh mon Dieu, je pourrais gagner un championnat ici”. C’est un autre niveau de pression.

«Mais tout ce que je peux dire pour le moment, c’est qu’il a géré et fait face à tous les autres niveaux de pression jusqu’à présent. Et oui, il a fait des erreurs. Les gens pourraient dire : « Il a fait beaucoup d’erreurs au cours de sa première année ». Oui, il l’a fait, mais tous les pilotes vont faire des erreurs.

« Nous savons très bien que Max [Verstappen] a fait beaucoup d’erreurs dans sa carrière précédente, mais personne ne me dit que Max n’est pas prêt à remporter un championnat.

« Tout ce que je dis, c’est que jusqu’à présent, il a relevé tous les défis et a été prêt à les relever et a été assez fort pour aller de l’avant avec ces erreurs.

“Et en tant que tel, s’il est mis dans une position où il peut se battre pour un championnat, ce sera contre Max, ce sera contre Lewis, cela va être difficile, vous allez glisser, faire une erreur, laissez tomber quelques points.

«Mais va-t-il faire face à ça? Oui, il peut tout à fait y faire face. Il ne va pas s’effondrer quand il le laisse tomber en qualifications et doit partir de la P13 ou autre. Il va l’avaler, s’en occuper et la prochaine course reviendra et le mettra en pole.

Montrez votre soutien à Charles Leclerc avec sa collection officielle de marchandises sur le magasin de Formule 1

Et c’est cette force mentale qui, selon Clear, est la plus grande arme du pilote monégasque.

« La force mentale », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qui l’impressionnait le plus chez Leclerc.

« Si vous dites d’accord, mettez-le en bref, ce sont les pilotes avec lesquels j’ai travaillé, mettez le doigt sur le seul élément qui brille à travers cela, c’est certainement la force mentale avec Charles – assez étonnamment fort, mentalement.

« C’est facile à oublier simplement parce qu’il est qui il est et qu’il a fait ce qu’il a fait au cours des deux ou trois dernières années. Il est facile d’oublier qu’entrer chez Ferrari en tant que pilote officiel Ferrari à cet âge, ça doit être intimidant n’est-ce pas, ma parole ça doit être intimidant.

« C’était intimidant pour Sebastian Vettel quand il est arrivé ici avec quatre championnats du monde. C’est intimidant.

«Et comment il s’est comporté, à peu près depuis le premier jour. Il y a des moments où il n’a pas été le pilote le plus rapide, il y a des moments où il a eu des difficultés, des courses où il a rongé ses pneus, donc ce n’est pas seulement oui, il est rapide.

« Oui, il est super rapide, et nous avons vu à quel point il est bon en qualification… Je pense que la qualification est un bon exemple de force mentale car c’est une occasion où vous devez performer comme tirer un penalty, vous avez doit livrer, la qualification est la qualification, et je pense que c’est une autre manifestation de sa force mentale.