Charles Leclerc est allé avec “prudence”, Balade avec “exagération”

Charles Leclerc n’a pas été impressionné par la “grosse erreur” de Lance Stroll en Hongrie, car essayer de passer de la P12 à la quatrième dans un virage est un “peu exagéré”.

Prenant un Hungaroring humide pour le départ du Grand Prix de Hongrie dimanche, Stroll a été l’un des deux pilotes à se tromper dans le premier virage.

Alors que plus loin, Valtteri Bottas frappait Lando Norris, Max Verstappen et Sergio Perez, ceux derrière pensaient brièvement avoir échappé au carnage.

Et puis est venu Stroll.

Il s’est également trompé de freinage et a heurté Leclerc, poussant le pilote Ferrari vers Daniel Ricciardo.

« *Bip*, *bip*, ils ne se sont pas arrêtés, ils *bip* m’ont percuté de plein fouet», fulmine le monégasque furieux à son équipe.

Leclerc et Stroll ont rejoint Bottas, Perez et Norris pour se retirer du Grand Prix.

“C’est extrêmement frustrant”, a déclaré Leclerc à Ziggo Sport.

“Il [Stroll] répondra probablement ce qu’il a fait de mal, mais il est évident que c’était une assez grosse erreur de très loin.

« C’est très frustrant. Nous savions que ce serait un début difficile, tout le monde le savait.

« Ensuite, lorsque vous essayez de passer en P4 alors que vous venez de P15 environ, c’est un peu exagéré. »

Nous avons entendu à peu près toutes les émotions en Hongrie 🗣📻 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 – Formule 1 (@F1) 2 août 2021

Leclerc avait commencé le Grand Prix septième sur la grille et pensait qu’il avait une bonne opportunité pour un bon résultat d’autant plus qu’il a vu le carnage se dérouler devant lui.

Seulement pour ensuite en faire partie.

« J’ai pris un bon départ et j’étais en bonne position, me battant pour la deuxième ou la troisième place », a-t-il déclaré. «Je savais que j’avais une opportunité, alors j’ai pris les choses doucement et j’ai agi avec prudence.

«Je prenais le premier virage et je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un fasse ce genre de mouvement sur moi. Se faire prendre comme ça est juste une honte.

« Les dégâts étaient si importants qu’une fois arrivé au point de freinage pour le virage suivant, j’ai tout de suite filé.

“Ce n’est pas la façon dont nous voulions aborder les vacances d’été, mais c’est comme ça.”