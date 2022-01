Charles Leclerc est « beaucoup poussé » par son coéquipier « incroyable » Carlos Sainz

Charles Leclerc se sent « beaucoup » poussé par Carlos Sainz et affirme que son coéquipier a fait de lui un meilleur pilote.

Beaucoup s’attendaient à ce que l’Espagnol joue le second violon de Leclerc lorsqu’il a été annoncé qu’il remplacerait Sebastian Vettel à Ferrari pour la campagne 2021 et au-delà.

Cependant, ce n’était pas du tout le cas lors de leur première année ensemble en tant que coéquipiers. Alors que Leclerc a terminé le plus souvent devant Sainz les samedis et dimanches, c’est l’Espagnol de 27 ans qui a marqué le plus de points.

C’était la première fois de sa carrière en F1 que Leclerc était dominé par un coéquipier et il admet qu’il est énormément poussé par lui.

« Nous avons beaucoup appris », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« Comme toujours, lorsque vous avez un nouveau coéquipier, vous apprenez toujours, [such as] les nouvelles façons dont Carlos aborde les week-ends de course, sa façon de travailler, son talent, sa vitesse brute aussi, la façon dont il prend les virages.

« Il a eu une année incroyable, donc il m’a évidemment beaucoup, beaucoup poussé à essayer de mieux performer à chaque course et c’est juste extrêmement intéressant. »

Carlos Sainz : « Je crois fermement qu’il y a sept ou huit champions du monde sur la grille en ce moment. » A quels huit pilotes pense-t-il ? #f1 pic.twitter.com/ELDkPTl9zd – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er janvier 2022

Leclerc est largement considéré comme l’un des meilleurs qualifiés sur la grille et cela est resté le cas en 2021, car il était généralement confortablement plus rapide que Sainz et a obtenu un certain nombre de résultats impressionnants, dont deux pole positions.

Les choses étaient toujours beaucoup plus proches entre eux les jours de course, Sainz profitant souvent de dimanches plus forts et commettant moins d’erreurs que l’autre pilote Ferrari.

Leclerc dit que ses propres performances dans les courses étaient là où il devait s’améliorer avant la campagne et pense que la force de Sainz dans ce département l’a aidé à le faire.

« Je pense que l’un des points forts de Carlos est peut-être la gestion de course et la gestion des pneus, et c’était probablement ma faiblesse en 2019 », a-t-il ajouté.

« J’ai beaucoup progressé en tant que pilote en 2020 et encore l’année dernière, et une partie de l’année dernière était grâce à Carlos. »

Alors qu’ils gardaient les choses propres et obéissaient souvent aux ordres de l’équipe, les deux ont fait de temps en temps un tour à tour en 2021 et Sainz dit son coéquipier est l’un des pilotes avec qui il aime se battre.

A ses yeux, le Monégasque, ainsi que Lando Norris et George Russell, est « à un très bon niveau » et garde aussi les choses propres et justes.