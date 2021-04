Charles Leclerc et Carlos Sainz ont déclaré que leur temps en tant que coéquipiers chez Ferrari sera basé sur la maturité et l’union derrière l’objectif commun de ramener la Scuderia au premier rang de la Formule 1.

La saison dernière a été l’une des pires performances de Ferrari dans le championnat des constructeurs de leur histoire – P6 étant leur plus basse position au classement par équipe depuis sa 10e place lors de la saison 1980.

Les signes immédiats sont que le cheval cabré s’est amélioré pour 2021, le SF21 semblant compétitif à Bahreïn et assurant une finition confortable à double points dans la course d’ouverture de la saison.

Mais avec deux collisions très médiatisées entre Leclerc et l’ancien coéquipier Sebastian Vettel au Brésil en 2019 et en Styrie en 2020, on a demandé au nouveau couple comment ils réagiraient s’ils se réunissaient au cours de la saison.

«Cela peut toujours arriver, c’est sûr. Mais j’ai l’habitude de faire la distinction entre les épisodes qui se produisent sur la piste et ceux qui se produisent en dehors de la piste », a déclaré Leclerc, dans une interview avec les deux pilotes Ferrari dans le magazine de Gazetta dello Sport, Sport Week.

«Je suis sûr que Carlos me ressemble de ce point de vue. Donc, s’il y a un malentendu, nous en parlerons avec franchise. Compte tenu de notre relation, nous n’aurons aucun problème. »

Quant à Sainz, il a déclaré: «Cela dépend de la situation. Habituellement, il y a toujours un conducteur qui est plus à blâmer que l’autre. J’espère que nous serons assez mûrs pour l’admettre, si cela se produit – mais je pense que nous n’y arriverons pas.

«Nous savons que la priorité est de ramener Ferrari en haut de la grille, et non les batailles entre nous.»

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Le jumelage actuel à la Scuderia est en quelque sorte une rupture avec une tradition de longue date au sein de l’équipe, selon laquelle Ferrari a presque toujours utilisé au moins un pilote plus âgé et plus expérimenté à ses sièges.

Bien que Leclerc et Sainz n’aient que 23 et 26 ans respectivement, ils ont 180 départs en Grand Prix entre eux – et le duo a expliqué ce que leur jeunesse apportera à l’équipe.

«Tout d’abord, la motivation», a déclaré Leclerc. «Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes et c’est quelque chose que tout le monde dans l’usine a vu.

«Ensuite, nous travaillons également bien ensemble, concentrant les efforts dans la même direction. Il y a un changement constant d’information entre nous et nos demandes sont les mêmes. L’équipe sait donc exactement sur quoi se concentrer. »

Sainz a accepté, ajoutant: «Nous sommes motivés par le souhait de ramener Ferrari pour gagner, ce qui est une motivation que peu de pilotes ont. J’ai le sentiment que l’équipe est déjà sur la bonne voie. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!