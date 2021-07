Charles Leclerc « croit fermement » au projet Ferrari, et affirme que les rumeurs contraires ne sont « que des potins ».

En décembre 2019, Leclerc a signé une prolongation de son contrat Ferrari, qui le maintiendra à Maranello jusqu’en 2024.

Cependant, plus tôt cette année, un rapport a émergé affirmant que le pilote monégasque n’était pas satisfait des progrès de Ferrari et que son équipe avait sondé Red Bull sur la possibilité de former une “équipe de rêve” avec Max Verstappen.

Leclerc dit que ce n’est pas vrai.

“Ce ne sont que des potins”, a-t-il déclaré. « Peut-être que quelqu’un s’est ennuyé et a trouvé quelque chose.

« Je crois fermement aux gens de la Scuderia et j’ai embrassé ce projet.

“L’année prochaine, nous repartirons de zéro avec une toute nouvelle réglementation et j’aborderai cette nouvelle ère au volant d’une Ferrari.”

Mais en attendant, il peut fêter son premier podium de la saison 2021.

Un jour plus tard et je suis toujours 50 % content et 50 % déçu mais c’est une bonne chose. C’est super d’être sur le podium et cela montre les progrès que nous avons réalisés mais aussi que nous n’y sommes pas encore. Tellement fier de toute l’équipe @ScuderiaFerrari. Nous allons continuer à pousser et nous serons bientôt de retour au sommet👊 pic.twitter.com/WRhLutjlYV — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 19 juillet 2021

Leclerc a terminé deuxième au Grand Prix de Grande-Bretagne, une course qu’il menait depuis le premier tour, a remis la P1 alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton sont entrés en collision alors qu’ils se battaient pour la tête, jusqu’au 50e tour.

Il a été dépassé par Hamilton en fin de course et a déclaré que ramener sa voiture à la maison à la deuxième place était à la fois un moment frustrant et heureux.

“50 pour cent de frustration, 50 pour cent de bonheur”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, avant le week-end, il n’y avait absolument aucun espoir de se battre pour une victoire ici à Silverstone. Donc, cela montre à quel point nous faisons un excellent travail en équipe.

« Ce n’est pas une situation facile pour l’équipe mais l’équipe travaille extrêmement bien. Nous travaillons extrêmement bien en équipe et nous l’avons montré avec cette deuxième place.

« Maintenant, nous devons continuer à travailler car c’est ce que nous voulons faire de manière cohérente : nous battre pour la victoire.

“C’est donc bien de se battre avec Lewis, mais nous ne devrions pas nous attendre à être dans cette position pour le reste de l’année – et pour cela, nous devons continuer à travailler.”

Après 10 courses cette saison, Leclerc est sixième du championnat des pilotes avec 80 points, à peine 18 de moins que ce qu’il a géré toute la campagne 2020.