Charles Leclerc : Ferrari devrait sacrifier P3 pour 2022

Charles Leclerc souhaite que Ferrari se concentre sur le combat aux avant-postes l’année prochaine plutôt que de faire des efforts pour sécuriser la P3 cette saison.

Après avoir fait un grand pas en arrière en 2020, Ferrari sont maintenant fermement une équipe de milieu de terrain et cette saison se battent contre McLaren pour P3 dans le championnat des constructeurs.

L’année prochaine offre cependant une grande opportunité pour eux de retrouver le chemin de la victoire grâce à une nouvelle ère de voitures qui entre en jeu.

Leclerc serait heureux qu’ils abandonnent la bataille avec McLaren cette année pour s’assurer qu’ils le fassent.

“Si vous aviez le contrat devant moi en me disant que nous sacrifions 2021 pour un 2022 compétitif, je serai heureux de le prendre – mais personne n’a cette garantie, malheureusement”, a-t-il déclaré au podcast Beyond the Grid.

“[I’m pushing the team] se concentrer davantage sur 2022. Et je pense que c’est clair pour tout le monde. 2022 sera une énorme opportunité pour tout le monde. Ces nouvelles voitures vont rester pendant de nombreuses années après cela.

« Cette année, OK, nous nous battons toujours avec McLaren pour la troisième place chez les constructeurs, mais à la fin, nous savons que notre objectif est de nous battre pour la première position très, très bientôt, et ce sera à partir de 2022, et pas cette année.

“Je serai donc heureux d’abandonner la troisième place chez les constructeurs en 2021 pour me battre pour la première place en 2022.”

2021 a encore été un pas en avant après une 2020 désastreuse, l’équipe italienne ressemblant parfois au meilleur du milieu de terrain et Leclerc prenant même deux pole positions, bien qu’il ait été aidé par Red Flags.

Cependant, tout n’a pas été simple, ils ont également baissé la hiérarchie lors de certaines courses et ont eu du mal à marquer des points.

« C’est frustrant, parce qu’une course c’est dans un sens, l’autre course c’est dans l’autre », a admis Leclerc.

« On ne tire jamais le meilleur des deux mondes. Mais ça fait partie de la vie, je suppose. Et nous essaierons de trouver le bon équilibre.

Le Monégasque devrait rester un bon moment dans l’équipe, et dit sa décision signer un accord à long terme avec Ferrari n’était “pas un risque” car il pense qu’ils finiront par revenir à l’extrémité la plus pointue de la grille.

