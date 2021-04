Charles Leclerc frustré par la vitesse en ligne droite de Ferrari

Charles Leclerc était «un peu frustré» après que la vitesse inférieure de Ferrari en ligne droite lui ait coûté un podium au Grand Prix du Made in Italy et d’Emilia Romagna.

Le pilote monégasque a terminé quatrième à Imola et une solide course à domicile pour la Scuderia a été approuvée lorsque son coéquipier Carlos Sainz est rentré à la maison à une place, à seulement 1,5 seconde de lui.

Mais après le redémarrage suite à un arrêt drapeau rouge, Leclerc a profité d’une vrille de Sergio Perez pour être dépassé par Lando Norris et Lewis Hamilton pour manquer une place sur le podium en 1,8sec.

Cependant, par rapport aux problèmes de l’année dernière, le résultat représente toujours un retour à une meilleure forme de la part de Ferrari, même s’ils sont loin d’être là où ils veulent être – à savoir défier Hamilton et le vainqueur d’Imola, Max Verstappen, pour des victoires en course.

«Heureux de la course mais en même temps un peu frustré», a déclaré Leclerc. «La première partie de la course, nous étions très compétitifs et tout avait l’air bien. Puis avec le drapeau rouge, toutes les voitures ont été un peu remaniées et tout le monde a été reconditionné.

«Nous avons commencé à être un peu vulnérables dans les lignes droites. J’étais le premier du peloton [behind Verstappen] au début et a eu du mal à se défendre contre Lando, puis Lewis un peu plus tard.

Il a ajouté sur Sky Italy: «Nous luttons dans les lignes droites, c’est là que nous avons perdu beaucoup de temps aujourd’hui. Mais je dois dire que nous le savons et nous y travaillons.

«Il y a beaucoup de choses positives. Le rythme était vraiment bon aujourd’hui, alors c’est sûr quand on est dans une situation où il faut se battre, attaquer ou défendre, on lutte beaucoup car on lutte dans les lignes droites.

«Mais à part ça, ça a été une course positive. Dans la première partie de la course sous la pluie, nous avons été assez compétitifs, et nous ne nous attendions pas à cela puisque ces dernières années, nous avons beaucoup lutté dans de telles conditions. Et puis le rythme était plutôt bon.

En ce qui concerne les performances globales de Ferrari – ils occupent une quatrième place au premier classement du championnat du monde des constructeurs – Leclerc est encouragé.

“Sur ce point, je suis très heureux et je pense que nous devrions être heureux en tant qu’équipe avec la performance”, a ajouté le joueur de 23 ans.

«Nous venons de loin, faisant étape après étape dans la bonne direction et cela semble bon pour l’avenir.»

Rapports supplémentaires de Luca Brambilla

