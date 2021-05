Charles Leclerc: la F1 doit être prête à abandonner les courses de sprint en cas d’échec

Charles Leclerc admet que la F1 tente d’améliorer le format d’un week-end, mais doit être prêt à abandonner les qualifications de sprint si cela ne fonctionne pas.

Les nouvelles courses de qualification seront testées lors de trois grands prix en 2021, Silverstone étant confirmé comme premier lieu hôte du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet.

L’ajout des qualifications de sprint modifiera fondamentalement la structure d’un week-end de course, les qualifications standard ayant lieu un vendredi et la course de sprint raccourcie établissant la grille finale du Grand Prix de dimanche.

Les qualifications sprint se dérouleront sur 100 km, ce qui mènera à une course d’environ 30 minutes. Les arrêts aux stands ne sont pas obligatoires non plus, conduisant à un combat direct des feux au drapeau.

Leclerc soutient l’idée en principe, disant «c’est bien d’essayer ça au moins», mais l’obstination ne peut pas empêcher l’abandon du format si cela ne fonctionne pas.

“Nous devons être suffisamment objectifs en fin de saison, si cela a été négatif, pour revenir évidemment au format de course normal, qui est déjà un très, très bon format”, a-t-il déclaré, par ..

«Il se peut que cela ajoute quelque chose au week-end de course auquel nous ne nous attendions pas et qui serait simplement mieux pour le sport.

«Je n’ai pas d’opinion particulière pour le moment, mais j’ai vraiment hâte de l’essayer. Et j’espère que cela apportera quelque chose de positif aux fans.

Le directeur général du sport automobile de la F1, Ross Brawn, a déclaré précédemment que le sport “nous lèvera la main” si le format de qualification du sprint ne décolle pas, ce qui signifie qu’ils sont prêts à abandonner les plans et à rechercher des alternatives.

«Il ne vise pas à avoir un impact sur la course. Le Grand Prix est toujours l’événement vital du week-end », a déclaré Brawn sur le site officiel de la F1.

«Nous voulons engager les fans tout au long du week-end. Le Grand Prix de dimanche est fantastique, et nous ne voulons pas cannibaliser cela, mais nous voulons augmenter l’engagement un vendredi et un samedi.

«Les pilotes sont ouverts d’esprit sur le format – et c’est tout ce que nous demandons, que les pilotes gardent l’esprit ouvert afin que nous puissions évaluer cet événement et ensuite nous décidons si à l’avenir cela fera partie de la saison de F1. Si ça ne marche pas, on met [our] mains en l’air et nous y réfléchirons à nouveau.

Si vous avez besoin d’en savoir plus sur les qualifications du sprint F1 et sur l’une des règles qui l’entourent, consultez notre pièce d’explication ici.

